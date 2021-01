Bye bye (di)eetregels: intuïtief eten is de nieuwe trend waarbij je eet wat en wanneer je wilt

Deze stroming binnen de voedingsleer gooit alles dat we geleerd hebben overhoop. Zo bestaat er geen goede of slechte voeding, mag je eigenlijk gewoon alles eten, is er geen vast eetuur, noch een minimum of maximaal aantal maaltijden. Klinkt goed! Cartooniste Eva Mouton deelde op haar sociale media al dat ze aan intuïtief eten doet, binnenkort jij ook? Mindset-diëtiste Alessia Couvreur vertelt ons alles dat we moeten weten over deze strekking binnen de voedingsleer. “Frietjes, koeken, chocolade, het wordt allemaal aantrekkelijker door tegen jezelf te zeggen dat je het niet mág eten.”

Onze relatie met eten is persoonlijk. Sommigen onder ons zouden graag wat minder eten om af te vallen, anderen hebben het juist moeilijk met bijkomen. Maar (bijna) allemaal eten we drie vaste maaltijden per dag: ontbijt, lunch en avondeten - en dat doen we doorgaans ook ongeveer rond hetzelfde tijdstip. Intuïtief eten wil daar komaf mee maken: we moeten niet meer eten volgens de klok, maar omdat ons lichaam ons een hongersignaal stuurt.

Bye bye weegschaal

Intuïtief eten is geen nieuwe term, maar krijgt de laatste tijd steeds meer aandacht. Het is duidelijk: mensen zijn de dieetcultuur beu. “Bij intuïtief eten leer je luisteren naar de signalen van je lichaam, zoals honger en verzadiging”, vertelt Couvreur. “Je keert terug naar jezelf en je eigen natuur, in plaats van externe factoren je eetpatroon te laten bepalen. Bekijk het zo: als baby wist je ook perfect wanneer je honger had en wanneer je voldaan was. Maar die reflexen heeft de maatschappij ons afgeleerd vaste (di)eetregels. Intuïtief eten brengt je dus terug naar een mindset waarin je de natuur en de signalen van je lichaam volgt. Er wordt niet gefocust op gewicht, maar op het verbeteren van je levensstijl.”

“Maar het is meer dan gewoon luisteren naar je lichaam en er van uitgaan dat het je de weg zal wijzen. Bij intuïtief eten worden ook inzichten en kennis over voeding meegegeven, waardoor je vanzelf de juiste keuzes maakt”, legt Couvreur uit. Een magische oplossing om kilo’s af te vallen is intuïtief eten niet, maar het is wel een eetstijl die je kan helpen om op een gezond gewicht te blijven en vooral, je goed in je lichaam te voelen. Hoe gaat het precies in zijn werk?

Tien revolutionaire principes

Het concept werd voor het eerst beschreven in 1995 door twee Amerikaanse diëtisten, Evelyn Tribole en Elyse Resch, in het boek ‘Intuïtief eten: een revolutionair programma dat echt werkt’. “Het plan is gebaseerd op tien verschillende principes”, vertelt Couvreur. Het eerste en belangrijkste principe is vaarwel zeggen aan de dieetmentaliteit. “Ik heb zelf het proces van diëten naar intuïtief eten doormaakt, en besefte toen hoe diep de dieetcultuur ingeworteld zit in onze samenleving. De eerste stap is dus de aanwezigheid ervan zo veel mogelijk uit je leven elimineren.”

Quote Heb je vriendin­nen die constant over hun lichaam of dieet praten? Laat hen weten dat je die dingen liever niet meer hoort Alessia Couvreur, Mindset-diëtiste

“Volg je Instagram-accounts die je een slecht gevoel geven over je eigen lichaam, waardoor je de neiging krijg om weer te beginnen diëten? Ontvolg die dan, zodat je er niet meer mee geconfronteerd wordt. “Heb je vriendinnen die constant over hun lichaam of dieet praten? Laat hen weten dat je die dingen liever niet meer hoort. Zegt je mama continu wat je wel of niet mag eten, of maakt ze opmerkingen dat je te veel eet? Praat erover met haar. Probeer de dieetcultuur zoveel mogelijk uit je leven te verwijderen.”

Frieten, koeken en chocolade

Het tweede principe: honger jezelf niet uit. “Als je lichaam je een signaal stuurt, moet je dat opvolgen. In tegenstelling tot bij diëten, is het dus niet de bedoeling dat je jezelf voeding gaat ontzeggen als je honger hebt", legt Couvreur uit. Stoppen met strijden en eten niet als goed of slecht zien, zijn principes drie en vier. “Je leert opnieuw te eten zonder schuldgevoelens. Er bestaat geen goede of slechte, gezonde of ongezonde voeding, je mag dus alles eten wat je wilt. De theorie erachter: als je je schuldig voelt over bepaalde voedingsmiddelen, zal je juist meer geneigd zijn ze te eten. Ongezonde voeding wordt aantrekkelijker omdat het niet mag.”

“Als alle voeding neutraal is en toegelaten, en je gaat echt luisteren naar je lichaam, dan zal je (volgens aanhangers van intuïtief eten) vanzelf veel minder zin krijgen in ongezonde dingen. En als je dan toch ongezond eet, bijvoorbeeld frieten, koeken of chocolade, zal je minder zin hebben om het hele pak in één keer op te eten, zoals vaak gebeurt wanneer het strikt verboden is. Door jezelf dus de toestemming te geven om iets te eten, ga je er op den duur vanzelf minder vaak zin in hebben.”

“Een neutrale houding tegenover voeding is een heel belangrijke stap in het proces naar intuïtief eten. Het is trouwens ook onmogelijk om één bepaald voedingsmiddel definitief als goed of slecht te categoriseren, want je moet altijd het volledige voedingspatroon bekijken”, zegt Couvreur. “Ik heb zelf bijvoorbeeld beseft dat ik frietjes eigenlijk helemaal niet zo lekker vind, terwijl ik vroeger nooit kon stoppen met ervan te eten”, zegt Couvreur. Het vijfde principe is dan ook stoppen wanneer je genoeg hebt. Net zoals je hongersignalen niet mag negeren, moet je je lichaam ook respecteren als het aangeeft verzadigd te zijn. “Bewust of mindful eten is ook iets dat ik mijn cliënten aanleer. Dat is nodig om je verzadigingsgevoel te leren aanvoelen. Leg af en toe je bestek even neer tijdens het eten en check bij jezelf hoe het zit met je hongergevoel.”

Bye bye emotioneel eten

Een zesde principe is om echt te genieten van je eetmoment. Eet dus bijvoorbeeld niet voor de tv of in de auto, maar maak tijd om te genieten van je maaltijd. Op die manier zal je sneller een voldaan en bevredigd gevoel hebben. Ook aan emotioneel eten wordt vaarwel gezegd - dit is het zevende principe. “Je leert omgaan met emotioneel eten, iets dat bijzonder veel voorkomt in onze samenleving. Je gaat dan heel veel eten om te compenseren dat je je slecht voelt. Dat is puur aangeleerd gedrag, dat dus ook weer valt af te leren", vertelt Couvreur.

Quote Je eet niet gezond om af te vallen, maar omdat je je lichaam wilt voeden. En als je eens een frietjes, koeken, chips of chocolade eet, is dat ook niet het einde van de wereld Alessia Couvreur, Mindset-diëtiste

Een achtste en cruciale regel van intuïtief eten, is van jezelf en van je lichaam houden. “Leer jezelf respecteren. Dat is zo belangrijk en het hangt erg samen met je eetpatroon. Neem voldoende tijd voor jezelf, zodat je jezelf beter leert kennen. Vraag jezelf regelmatig af: hoe voel ik mij, hoe gaat het met mij, ... Dat is iets dat we soms te weinig doen. Op die manier leren we ook beter aanvoelen wat honger en verzadiging eigenlijk zijn. Als je nooit stilstaat bij jezelf, gaat dat niet lukken.”

“Het voorlaatste dat Tribole en Resch aanraden, is bewegen op een manier waar je happy van wordt. Niet omdat het moet of om kilo’s te verliezen, want dan ga je bewegen met iets negatiefs associëren, terwijl je er ontzettend veel energie uit zou kunnen halen. Het laatste principe van intuïtief eten is: gun jezelf gezondheid. Je eet niet gezond om af te vallen, maar omdat je je lichaam wilt voeden. En als je eens eens frietjes, koeken, chips of chocolade eet, is dat ook niet het einde van de wereld.”

Wat met eetstoornissen?

Toegegeven, eten volgens onze intuïties klinkt aantrekkelijk. Een vraag die rijst is of het ook zal werken bij mensen met eetstoornissen. “Eetstoornissen vergen een andere aanpak”, vertelt Couvreur. “Patiënten met eetstoornissen kunnen nog niet vertrouwen op hun gevoelens van honger en verzadiging. Iemand met anorexia, bijvoorbeeld, is vaak zo obsessief met voeding bezig dat zijn of haar lichaam te uitgeput is om hongersignalen correct te interpreteren. Een vertraagde maaglediging kan er ook voor zorgen dat er een vals gevoel van verzadiging wordt ervaren.”

Couvreur heeft nog een laatste belangrijke tip voor mensen die willen beginnen met intuïtief eten. “Ik geef altijd mee aan mijn klanten om voldoende aan zelfzorg te doen. Denk aan dankbaarheidsoefeningen (een voorbeeld hiervan toonde Laurentine Van Landeghem ons deze week als onderdeel van haar Glow Morning Routine). Ik raad ze ook aan om te focussen op de dingen waarvan ze oprecht gelukkig worden, los van uiterlijk en lichaam. Als mens leggen we de focus te vaak op de verkeerde dingen in de wereld: veel geld, een mooi huis, een mooie auto, status, een goeie job,... Kijk naar je eigen geluk, naar wat jou gelukkig maakt en ontspant.”

