Britten kunnen obesitasmedicijn zonder voorschrift krijgen, maar dat is geen goed idee volgens expert

Een injectie die je hongergevoel onderdrukt, om zo overtollige kilo’s te verliezen: in het Verenigd Koninkrijk haal je het sinds kort gewoon in de apotheek. Hier in België heb je voor Saxenda dan weer wel een voorschrift nodig — al volgt niet elke arts die regel even nauwgezet. Hoe koosjer is het om een obesitasmedicijn aan de brede bevolking aan te bieden? Obesitasprofessor Luc Van Gaal reageert.

Wie wil afvallen, ondervond het al: dat vergt discipline, tijd en doorzetting. Stress, een drukke job of het gezinsleven erbovenop maken het vaak nog moeilijker. Gevolg: steeds meer mensen gaan op zoek naar een alternatieve oplossing voor wat zij als overtollige kilo’s beschouwen.

Slechte geneeskunde

En zulke alternatieve oplossingen kan je in ons land sinds kort op voorschrift krijgen. Ozempic, een medicijn dat eigenlijk voorbestemd is voor diabetespatiënten, wordt bij ons al voorgeschreven als krachtige en efficiënte behandeling om af te vallen. Maar veel experts reageren sceptisch. “Het is een perfect voorbeeld van wat ik ‘slechte geneeskun­de’ noem”, zei obesitasprofessor Luc Van Gaal eerder aan onze krant. “Ozempic bevat semaglutide”, aldus Van Gaal, “en is voornamelijk voorbestemd voor mensen met diabetes. Ondertussen heeft het Europees Geneesmiddelenbureau het medicijn Wegovy goedgekeurd, dat een nog hogere dosis semaglutide bevat. Maar dat is momenteel nog niet beschikbaar in België.”

Diarree, hoofdpijn, vermoeidheid

Voor Saxenda, eveneens een middel voorbestemd voor obesitaspatiënten, hoeven de Britten nu niet eens meer langs bij een dokter. Het medicijn bootst zoals Ozempic het darmhormoon na dat vrijkomt na een maaltijd om je te laten weten dat je voldaan bent, en onderdrukt zo je hongergevoel. Op die manier zou je tot vijf procent lichaamsgewicht kunnen verliezen in de eerste drie maanden.

Het middel kan wel een aantal ‘milde’ en ‘serieuze’ bijwerkingen hebben, staat er op de website: misselijkheid, diarree, hoofdpijn, vermoeidheid en duizeligheid, nierfalen, een verhoogde hartslag en — uitzonderlijk — suïcidale gedachten en schildklierkanker. Niet niks. Toch acht de NHS, de nationale gezondheidsdienst van het Verenigd Koninkrijk, het middel geschikt voor volwassenen tot 75 jaar oud. Wel op voorwaarde van een BMI hoger dan 30, de officiële indicatie van obesitas. Plus, wie Saxenda gebruikt, mag niet zwanger zijn, borstvoeding geven of bepaalde gezondheidskwalen hebben, zoals lever- en nierproblemen.

Terugbetaald bij de Nederlanders

Wie het spuitje in het Verenigd Koninkrijk te pakken wil krijgen, hoeft nu alleen nog maar een online survey in te vullen over diens medische geschiedenis en aantonen dat die een BMI hoger dan 30 heeft en voordien al andere manieren probeerde om af te vallen. Of iedereen dat waarheidsgetrouw doet, is nog maar de vraag. Eens de aanvraag goedgekeurd is door een medische hulpverlener, kan de Brit het middel gaan kopen bij Boots, een populaire farmacieketen, en tal van andere winkels.

De Britten zijn dus geen goed voorbeeld, volgens Van Gaal. Onze noorderburen, daarentegen, wel. Daar wordt Saxenda vanaf 1 april terugbetaald, de eerste keer dat een obesitasmedicijn vergoed wordt door de ziekenkas, maar een geneesheer moet dan wel eerst bevestigen dat je aan een aantal voorwaarden voldoet. Zo moet je een BMI boven de 40 hebben of een BMI boven de 35 in combinatie met bijvoorbeeld een hart- en vaatziekte of slaapapneu. In beide gevallen gaat het dan over morbide obesitas of ernstig overgewicht. Daarnaast moet je bereid zijn je levensstijl aan te passen, en met behulp van een diëtist en sportcoach gezonder te worden. “Een goede en correcte oplossing", zegt Van Gaal.

Een obesitasbehandeling om in je bikini te passen?

Bij ons is Saxenda ook verkrijgbaar, maar je hebt er ook een voorschrift voor nodig en het wordt niet terugbetaald. “Het middel is al drie jaar op de markt in België”, zegt Van Gaal. “Het is het oudere broertje van Ozempic en veel minder efficiënt. Als je met Saxenda een jaar lang een dieet volgt en goed je best doet, dan verlies je tussen de acht en tien kilogram. Met Ozempic verlies je tussen de twaalf en vijftien kilo. Daarnaast moet je Saxenda dagelijks inspuiten in plaats van wekelijks, en is het veel duurder. We schrijven het dan ook veel minder voor.”

Volgens Van Gaal is een voorschrift voor Saxenda wél een nodige voorwaarde. Maar niet elke geneesheer volgt dat even streng op. “Wil je iemand op een gezonde en veilige manier helpen, dan moet dat altijd via een huisarts of specialist gebeuren die de oorzaken en de gevolgen van het overgewicht onder de loep neemt. Maar ik weet ook dat er artsen zijn die zulke medicijnen toch aan om het even wie voorschrijven.”

“Nochtans zou het nooit de bedoeling mogen zijn om een obesitasbehandeling aan te bieden aan iemand die drie kilo kwijt wil om in haar bikini te passen”, zegt Van Gaal. “De ervaring leert ons dat wanneer je medicatie op grote schaal voorschrijft voor patiënten waarvoor het niet bestemd is, een goed medicijn voor mensen die het écht nodig hebben van de markt kan verdwijnen.”

