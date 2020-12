Brengt alcohol écht je ware aard naar boven?

Evergem “Virus houdt van ‘dikkeman­nen­buik­jes’, en daar moet je zelf iets aan doen”: huisarts Alain Bogaert (54) verliest 21 kilo in coronatijd

10 december Huisarts Alain Bogaert (54) uit Evergem is in de voorbije coronamaanden 21 kilo afgevallen. Bewust, want in het voorjaar zag dokter Bogaert dat vooral mannelijke vijftigers met overgewicht op de dienst Intensieve Zorgen belandden. Hij hoopt nu dat anderen zijn voorbeeld gaan volgen. Wij gingen op doktersbezoek, en luisterden hoe die 21 kilo eraf gevlogen zijn.