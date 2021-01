Zijn pre- en probioticasupplementen noodzakelijk? Prof legt uit hoe je je darmen in topvorm houdt

Wanneer het over de darmen gaat, zien we de term microbioom vaak voorbijkomen. “Het microbioom is het geheel van alle flora of bacteriën die aanwezig zijn in ons lichaam”, zegt Tom Van de Wiele. Hij is professor bij het Centrum voor Microbiële Ecologie en Technologie en de Ghent Gut Inflammation Group aan UGent. “Die flora staan in interactie met ons lichaam en beïnvloeden allerlei processen die van belang zijn voor onze gezondheid. Ongeveer 90 procent van alle vakliteratuur over het microbioom gaat over het darmmicrobioom, omdat dat het microbioom is dat het nauwste samenwerkt met ons lichaam.”