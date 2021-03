UITGETEST. “Een ding staat vast: het potje Manukahoning krijgt vanaf nu een vaste plaats in mijn badkamerkastje”

Manuka is een speciale honingsoort uit Nieuw-Zeeland. De laatste jaren werd het razend populair dankzij zijn helende werking. Heel wat bekendheden zweren erbij, zoals realityster Kourtney Kardashian. Dokter Servaas Bingé legt uit waarom manukahoning zo gezond is en redactrice Marie test het uit als gezichtsmasker. “Het is de eerste keer dat een masker de probleemzone rond mijn kin verbetert.”

“Honing staat bekend om zijn heilzame werking, onder andere bij keelpijn en verkoudheidsklachten”, begint Bingé. En er bestaan veel verschillende soorten, waarvan manukahoning één is. De honing is afkomstig van de nectar van de struikachtige manukaboom die voornamelijk groeit in Nieuw-Zeeland, maar ook in Australië, Tasmanië, Victoria en Nieuw-Zuid-Wales. Manuka is donkerder van kleur en een stuk minder vloeibaar dan reguliere honing en heeft een uniek smaakje.

Superfood

Onderzoek wijst uit dat manukahoning antibacteriële en schimmeldodende eigenschappen heeft en kan helpen bij wonden, allergieën, keelpijn en andere kwaaltjes. Dat is te wijten aan het hoge gehalte methylglyoxal (MGO). Dankzij deze bioactieve stof mogen we het een echte ‘superfood’ noemen. “Methylglyoxal wordt alom geprezen omdat het een stof is die toxisch is voor bacteriën en schimmels. Hierdoor kan het je immuniteit versterken", zegt Bingé. Hoe hoger het MGO-gehalte, hoe doeltreffender de manukahoning en hoe duurder het potje zal zijn.

Een ander leuk weetje over honing is dat het helpt bij katers: de fructose die erin zit, versnelt de detoxprocessen van je lichaam. Dat geldt voor alle types honing, niet alleen voor manuka. Maar hou er wel rekening mee dat het zoete spul ook een bron van snelle suikers is. Eén lepel kan makkelijk tot vier klontjes suiker bevatten. Opgelet dus indien je diabetes hebt, en consumeer het ook zeker niet elke dag.”

Vloeibaar goud

Ook voor de huid zou Manuka een fantastisch product zijn. “Het wordt soms op wonden gesmeerd omdat het wondheling ondersteunt", weet Bingé. “Daarnaast wordt het ook gebruikt om acne te bestrijden. Honing stabiliseert je huidmicrobioom en elimineert bacteriën." Geen wonder dat we manukahoning terugvinden in allerlei verschillende huidverzorgingsproducten. De elitehoning schijnt het effectiefst te zijn als je ‘m puur op je gezicht smeert, als masker.

Ik doe de test. Ik neem een theelepel, duik in het potje en begin met smeren. Als ik Manukahoning in mijn thee doe, lost het nauwelijks of niet op vanwege zijn vaste textuur, maar op mijn gezicht laat het goedje zich uiterst makkelijk verspreiden. Ik ga voor een royale laag - 'nu ik dan toch bezig ben’ - en zet mijn timer op veertig minuten. Want van de voordelen van een product dat qua prijs te vergelijken valt met vloeibaar goud, wil ik maximaal genieten. Ik bedwing meermaals de neiging om te krabben aan mijn jeukerige, met honing bedekte neus en vang hier en daar een druppel op die van mijn gezicht valt. Gelukkig zit de smaak goed en voor ik het weet is de tijd om.

Quote De ochtend nadien ben ik pas echt te spreken: de hardnekki­ge maskne die ik met geen enkel product onder controle kreeg, is verminderd en zelfs bijna verdwenen. Redactrice Marie

Zodra mijn timer afloopt, was ik de honinglaag af met water en dat gaat verrassend goed: op twee minuten tijd is mijn gezicht manuka-vrij. Wat me meteen opvalt is dat mijn gezicht er egaler uitziet en een gezonde glow heeft gekregen. Ik heb ook minder rode plekjes, vooral de zone rond mijn neus is volledig gekalmeerd. Verder voelt mijn gezicht ook zacht en gehydrateerd aan, maar zeker niet zachter dan na mijn standaard nachtcrème. De ochtend nadien ben ik pas echt te spreken: de hardnekkige maskne die ik met geen enkel product onder controle kreeg, is verminderd en zowaar zelfs bijna verdwenen.

De eindconclusie? Ik was aangenaam verrast door de onmiddellijk zichtbare effecten van de honing op mijn huid. Vooral dan van het feit dat de roodheid rond mijn neus instant geëgaliseerd werd, en laat dat nu net een probleem zijn waarmee ik al langer worstel. Bij geen enkel product dat ik eerder gebruikte zag ik de roodheid zo verminderen als nu. Ook is het de eerste keer dat een masker de probleemzone rond mijn kin duidelijk verbetert. Een ding staat vast: het potje manuka krijgt vanaf nu een vaste plaats in mijn badkamerkastje.

