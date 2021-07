Altijd toevallig ziek als je vakantie hebt? Het kan wel eens de ‘vrijetijdsziekte’ zijn. Een klinisch psycholoog en burn-outexpert leggen uit wat het is

Eindelijk, je favoriete tijd van het jaar: vakantie! Maar in plaats van relaxen in de hangmat met een cocktail in de hand, wordt het uitzieken in bed met een pijnstiller binnen handbereik. Vermoeidheid, vage pijntjes, hoge koorts, een grieperig gevoel of lusteloosheid: komen deze symptomen je bekend voor? Dan zou de diagnose weleens ‘vrijetijdsziekte’ kunnen ­luiden. Ad ­Vingerhoets, emeritus professor klinische psychologie deed bij onze noorderburen onderzoek naar het verschijnsel. Minstens drie procent van de Nederlanders zou last hebben van dit ‘omgekeerde kortjakjesyndroom’. Prof. ­Vingerhoets was er zelf een van: jaren op rij werd hij ­tussen Kerstmis en Nieuwjaar geveld door ziekte, terwijl hij op werkdagen altijd kiplekker op kantoor verscheen. En hij bleek lang niet de enige te zijn.