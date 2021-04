Bodypositivity maakt plaats voor 'bodyneutrality': deze 3 bekende vrouwen zweren erbij. “Je mag van je lijf houden, maar het hóéft niet”

Nu we er nét aan gewend zijn om ons lichaam in al zijn facetten te omarmen, is er een nieuwe trend: bodyneutrality. “Het grote verschil met bodypositivity is dat je niet per se ­positief hoeft te staan ten opzichte van je lichaam”, legt prof. psychologie Liesbeth Woertman uit. “Het mag, maar het is geen noodzaak. Eerder zie je je lijf als een gewaardeerde compagnon de route die je heel wat mogelijkheden biedt en die het verdient om ruimer beoordeeld te worden dan uitsluitend op schoonheid. Wat niet wegneemt dat we onmogelijk helemaal neutraal kunnen zijn over ons eigen lichaam. Dat zit cultureel-historisch te diep ingeworteld. Wat wél haalbaar is, is om de focus te verleggen en te beseffen dat elk lichaam per definitie goed genoeg is.”