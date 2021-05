Beste tennisster ter wereld lanceert lijn met zonnecrème speciaal voor gekleurde huiden

De 23-jarige atlete van Japans-Haïtiaanse afkomst is op zijn zachtst gezegd goed bezig. Momenteel staat Osaka op nummer één van de wereldranglijst van de Women’s Tennis Association, daarnaast is ze de huidige kampioene op de US Open. Onlangs mocht ze het gezicht zijn voor de lente- en zomercollectie voor 2021 van Louis Vuitton. Op Instagram heeft het rolmodel meer dan 2 miljoen volgers. En nu start ze dus ook een eigen merk met huidverzorging, speciaal voor donkere huiden.

Iedereen aan de zonnecrème

“Ik had nooit gedacht dat ik een eigen bedrijf zou starten", schrijft ze op haar Instagrampagina. “Maar ik hoop dat deze producten veel mensen zullen helpen en mogelijk levens kunnen redden, want ik heb echt het gevoel dat we onszelf niet zo goed beschermen als we zouden kunnen.” Osaka spreekt uit ervaring, want hoewel ze al jarenlang op tennisvelden vertoeft in de brandende zon, begon ze nog maar net met het dragen van zonnecrème. “Ik zei altijd dat ik geen zonnebescherming nodig had", vertelt ze aan Business of Fashion. “Maar ook als je een huid met veel melanine hebt, moet je ze beschermen tegen de zon. Het is een van mijn passies geworden.”