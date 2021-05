Ben jij ook wat bijgekomen het afgelopen jaar? 3 experts helpen je om een frisse start te maken

Tussen de oren

Onthouden dat je lijf je bondgenoot is, is een krachtig iets bij het maken van een nieuwe start. Popster Billie Eilish pleit voor bodyneutrality, ons lijf aanvaarden zoals het is. “Het grote verschil met bodypositivity is dat je niet per se positief hoeft te staan ten opzichte van je lichaam”, legt prof. psychologie Liesbeth Woertman uit. “Je ziet je lijf eerder als een gewaardeerde compagnon de route die je mogelijkheden biedt en die het verdient om ruimer beoordeeld te worden dan uitsluitend op schoonheid. Wat niet wegneemt dat we onmogelijk helemaal neutraal kunnen zijn over ons eigen lichaam. Dat zit cultureel-historisch te diep geworteld. Wat wél haalbaar is, is om de focus te verleggen en te beseffen dat elk lichaam per definitie goed genoeg is.”