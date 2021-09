“Bekkenbodemproblemen raken een vrouw in haar vrouw zijn.” Dokter geeft praktische tips voor hoe je de spiergroep de baas bent

Last van atmosferi­sche hoofdpijn? Een weten­schaps­jour­na­list over de link tussen regen en migraine

10 september Typisch Belgisch weer, deze week. Even konden we genieten van de zon en warme temperaturen, maar nu kunnen we alweer onze paraplu bovenhalen. Een mens wordt er niet vrolijk van. Voor sommige mensen is het nog erger: zij krijgen letterlijk hoofdpijn of zelfs migraine van de weersveranderingen. We vroegen onze wetenschapsjournalist Martijn Peters hoe dat komt. “In een Amerikaanse studie waren één op de twee migrainepatiënten gevoelig voor het weerbeeld.”