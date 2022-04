Behoor jij tot 1 op de 6 mensen die vandaag last heeft van hoofdpijn?

Het kan bonzen, kloppen of zeuren, maar hoe dan ook is hoofdpijn knap vervelend. En jammer genoeg is het ook een wijdverspreid probleem. Op elke gegeven dag heeft ongeveer een op de zes mensen wereldwijd er last van. De helft van hen sukkelt zelfs met migraine. Dat toont een nieuwe grote studie uit Noorwegen.

‘Ach, het is mààr hoofdpijn.’ Veel mensen die last hebben van deze kwaal, wuiven het weg. Ze blijven ermee rondlopen, ze blijven doorwerken en gaan vaak niet naar de dokter. Kortom, het is een onderschat probleem. Dat zegt ook professor en neuroloog Lars Jacob Stovner (Norwegian University of Science and Technology). “Hoofdpijn komt echt heel, héél veel voor. Het is een van de meest veelvoorkomende en meest belastende aandoeningen wereldwijd.”

Kopzorgen wereldwijd

Samen met zijn collega’s deed hij er onderzoek naar. Ze bestudeerden 357 wetenschappelijke papers, die uitgebracht zijn tussen 1961 en het einde van 2020. Al die studies komen uit verschillende landen en uithoeken van de wereld, en gebruikten verscheidene onderzoeksmethodes. Door alle data gedetailleerd te analyseren, kon Stovner nagaan wat de prevalentie is. Met andere woorden: hoeveel mensen wereldwijd last hebben van hoofdpijn.

Quote Meer dan de helft van de bevolking heeft het voorbije jaar gestrug­geld met hoofdpijn. Professor Lars Jacob Stovner

Het antwoord: héél veel. Meer dan de helft van de bevolking — 52 procent, om precies te zijn — heeft het voorbije jaar geworsteld met hoofdpijn. Op een gegeven dag heeft een op de zes last van een bonzend hoofd. De bevindingen van Stovner en co. werden gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift ‘The Journal of Headache and Pain’.

Hoofdpijn is natuurlijk een breed begrip, dus het gaat om verschillende vormen. Heel vaak is er sprake van spanningshoofdpijn, zegt Stovner, waarbij het voelt alsof er een riem rond je voor- en achterhoofd wordt aangespannen. In de helft van de gevallen gaat het om migraine. Zo’n migraine-aanval laat zich nog het best vergelijken met een kortsluiting in het hoofd. Gewoon geluid krijgt dan de intensiteit van hels lawaai en licht wordt plots ondraaglijk.

Een vrouwenprobleem

Stovner en zijn collega’s ontdekten ook een belangrijk genderverschil. Per jaar wordt 17 procent van de vrouwen getroffen door migraine, in vergelijking met 8,6 procent van de mannen. Vermoed wordt dat hormonen een rol spelen bij de aandoening. “Vooral oestrogeen zou een belangrijke factor zijn”, vertelde neurologe en hoofdpijnspecialiste Gisela Terwindt eerder al.

“Vrouwen zien trouwens ook harder af. Hun aanvallen duren langer dan die van mannen en zijn heftiger. Ze hebben bovendien minder baat bij medicatie en kampen met meer bijwerkingen.” Hoe de vork precies in de steel zit, dat is nog nooit onderzocht. “Hoog tijd om na te gaan waar die verschillen vandaan komen”, stelt prof. ­Terwindt. “En vooral: hoe de hersenziekte beter behandeld kan worden.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Foto ter illustratie. © Getty Images

Stover is het daarmee eens. Volgens zijn onderzoek is er een toename van het aantal mensen dat getroffen wordt door migraine-aanvallen. En dat is problematisch, vreest de professor. “Migraine is een van de belangrijkste oorzaken voor mensen jonger dan 50 die (tijdelijk) stoppen met werken.”

Serieus nemen

Het onderzoek van Stovner gaf ook nog aan dat hoofdpijn een reeks verschillende oorzaken kan hebben. Stress is en blijft een grote boosdoener, maar ook slaapproblemen of het overmatig gebruik van medicijnen. “Hoofdpijn, in welke vorm dan ook, moeten we serieus nemen. We moeten de mensen, het beleid en de gezondheidsdiensten informeren over dit groeiend probleem.”

Poll Heb jij de voorbije 12 maanden hoofdpijn gehad? Ja

Nee Heb jij de voorbije 12 maanden hoofdpijn gehad? Ja (96%)

Nee (4%)

Lees ook: