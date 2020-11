Begonnen met lopen? “Foute training is vaak de oorzaak van blessureleed”

Online platform Guud maakt thema’s als menstrua­tie­cy­clus, hormoon­huis­hou­ding en vruchtbaar­heid toeganke­lijk

16 november Drie vierde van de vrouwen in België weet weinig over haar menstruatiecyclus en bijhorende hormonen. Toch heeft negentig procent er last van. Krampen, moodswings of vermoeidheid zijn maar een paar voorbeelden. De oplossingen die het internet aanbiedt zijn niet altijd betrouwbaar en op een afspraak bij de gynaecoloog wacht je soms maanden. Daarom richtte de Vlaamse voedings- en vruchtbaarheidscoach Morgane Leten (33), Guud op: een online platform voor iedereen die meer wil weten over (de impact van) de hormonale cyclus en vruchtbaarheid.