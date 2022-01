Beautyredactrice Sophie (31) heeft nu een mooiere huid dan toen ze 20 was. “En dat heeft alles te maken met de juiste reinigingsroutine”

UITGETEST. Onze redactie test dure en goedkope gezichts­crè­mes. “40 euro zou ik er niet voor betalen”

Huidverzorgingsproducten kosten vaak een flinke kluit. Maar is duur altijd beter? Of laten we ons (ver)leiden door mooie marketing en luxueuze verpakkingen, en bevatten de goedkope potjes even goede ingrediënten? Onze redactie nam de proef op de som en ging blind aan het smeren. “Na enkele dagen zijn mijn roodheid en droge plekjes al verdwenen!” Beautyredactrice Sophie overloopt ook nog welke producten het investeren waard zijn, en op welke spullen je kunt besparen. “Dit product vind je met een even goede kwaliteit in de supermarkt.”

