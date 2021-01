Beautyredactrice Sophie (30) heeft nu een mooiere huid dan toen ze 20 was. “En dat heeft alles te maken met de juiste reinigingsroutine”

Beautyredactrice Sophie: “Vandaag is een speciale dag. Omdat het mijn voorlaatste dag is als twintiger. Maar vooral omdat het de zesde verjaardag is van mijn succesvolste goede voornemen ooit. Ik herinner het mij nog goed: het was de ochtend na een iets te plezante nieuwjaarsreceptie en het was best moeilijk om mijn ogen open te krijgen. Niet door de hoeveelheid bubbels de avond voordien, wél omdat ik bij thuiskomst niet in de mood was voor de flacon démaquillant en mijn mascara intussen veranderd was in wimperlijm. Het heeft me een stuk of veertien wimpers gekost, maar het was de dag waarop ik besloot nooit meer met make-up te gaan slapen.”