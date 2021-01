Bathscaping: de nieuwe wellnesstrend die badtijd tot veel meer maakt dan bruisballen en zeepsop

In tijden van corona - en laten we eerlijk zijn: verveling, stress en hopen frustraties - is het belangrijker dan ooit om onszelf in de watten te leggen. “Zelfzorg is een must”, bevestigt psychologe en onderneemster Isabelle Ulenaers. Daar hoef je de deur niet voor uit te komen. Bathscaping is een heuse wellnesstrend en het betekent zoveel als je eigen badkamer omtoveren tot een zenpaleis. Het enige wat je nodig hebt zijn enkele producten, mooie accessoires én de juiste mindset.

Na een jaar gevuld met lockdowns en wekenlang thuiszitten, is zelfzorg cruciaal voor onze moraal. “Het woord wordt vaak cliché gebruikt. Voor mij is het niet per se van tijd tot tijd een bloemetje voor mezelf kopen, maar echt aan introspectie doen. Sta even stil bij de dingen die je doet. Word je er blij van? Geven ze je energie? We denken te vaak dat voor onszelf kiezen egoïstisch is, maar het is pas wanneer we regelmatig voor onszelf kiezen dat we de beste versie kunnen worden van wie we zijn.”

Stilstaan bij wie we zijn

Dat zegt Isabelle Ulenaers. Zij is psychologe van opleiding, maar maakte enkele jaren geleden de keuze om haar eigen natuurlijke verzorgingsmerk Self op te richten. Zij weet dus als geen ander hoe je het best zorg draagt voor jezelf. “We leven in een enorm drukke maatschappij, waarin op alle vlakken veel van ons wordt verwacht. Denk maar aan al die verschillende rollen die we moeten invullen: werknemer, moeder, vrouw, vriendin ... Er wordt constant een beroep op ons gedaan. Daarom is het enorm belangrijk om af en toe een moment te nemen voor onszelf, en even stil te staan bij wie we zijn en wat we willen. Echte zelfzorg dus.”

Quote In de badkamer kan je letterlijk de dag van je afspoelen en indrukken verteren Psychologe en onderneemster Isabelle Ulenaers

De badkamer is een van de uitgewezen plekken in huis om de pauzeknop in te drukken. Isabelle Ulenaers: “Je hoeft je niet in de badkamer terug te trekken om voor jezelf te zorgen, maar het is er wel een goede plaats voor. Het is namelijk een plekje waar je de dag letterlijk van je af kan spoelen en waar je de indrukken die je opdeed kan verteren. Terwijl je met je verzorgingsritueel bezig bent, kan je bovendien even de tijd nemen om stil te staan bij de dag die voorbij is of nog moet komen. Een positieve mindset vind ik daarbij heel belangrijk. Het bepaalt voor een groot deel hoe je de wereld ziet. Denk je aan de leuke dingen, dan focust je brein daarop en zal je gedurende de dag ook makkelijker het positieve zien.”

Bathscaping

Het sociale medium Pinterest presenteerde zonet ook de wellnesstrends voor 2021. Niet toevallig staat ‘bathscaping’ helemaal bovenaan. Ofwel: helemaal ontspannen dankzij een deugddoend bad. Volgens het platform gebruikten we het afgelopen jaar massaal zoektermen als ‘spiritueel reinigend bad’ (spiritual cleansing bath), ‘theerecept voor in bad’ (bath tea recipe) en ‘diep bad’ (deep soaking tub).

Kortom, het is het uitgelezen moment om je badkamer om te toveren naar een womancave. Daar zijn geen grote verbouwingswerken voor nodig, wel de juiste ingrediënten. Denk maar aan de aflevering The One Where Chandler Takes A Bath uit Friends. Daarin ontdekt het personage van Matthew Perry dat een bubbelbad wél relaxerend kan zijn met de juiste muziek, een geurkaars, etherische oliën, wat badzout en eventueel een glas wijn in de hand.

Ook uitproberen? Deze producten kunnen helpen om in de juiste mindset te komen. Ready? Set. Relax!

