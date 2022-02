Artsen willen meer natuur op voorschrift. “Voor veel klachten is het een veilige behandeling”

Urge surfing: volgens onderzoe­kers werkt deze verrassen­de methode het best tegen eetbuien

Food cravings, goesting, zin om te snoepen: we ervaren het allemaal weleens. Zeker als je ’s avonds in de zetel ploft, en de lokroep hoort van chips of iets anders lekkers. Vaak proberen we er niet aan toe te geven, maar vervallen we toch in een vreetbui. Amerikaanse studies wijzen uit dat het onderdrukken van cravings averechts werkt en de zin in eten juist versterkt. Het zou beter zijn om onze cravings bewust in de ogen te kijken, in plaats van ze te negeren.

19 januari