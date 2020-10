Angst verminderen en bloeddruk verlagen? Dan moet je dierenfilmpjes kijken. Dit zijn de 10 schattigste livesteams

Onderzoek toont aan dat het kijken naar dierenfilmpjes ons gelukkiger maakt. En zeg nu zelf: in tijden zoals deze kunnen we een extra portie feelgood meer dan ooit gebruiken, niet?

Maak jij je er ook schuldig aan om heel wat tijd te verspillen aan het bekijken van schattige kattenfilmpjes op het internet? Dan ben je zeker niet de enige. Gelukkig is er ook geen enkele reden waarom je die verslaving zou moeten stoppen. In tegendeel: een nieuwe studie wijst immers uit dat het bekijken van schattige dierenbeelden je angst vermindert en je bloeddruk en hartslag weer naar beneden helpt.

Voor de studie, die werd uitgevoerd door door de Universiteit van Leeds, Singapore Airlines en het toeristenbureau van West Australië, gebruikten de onderzoekers filmpjes van de quokka (ook gekend als ‘het gelukkigste dier ter wereld’, nvdr.). Deze beelden werden getoond aan een testgroep studenten, vlak voor ze een examen moesten afleggen. Uit het onderzoek bleek dat het merendeel van de studenten na het bekijken van het videomateriaal niet alleen rustiger was, maar ook een lagere bloeddruk had.

(tekst gaat verder onder de video)

De quokka ziet er bijzonder schattig uit, en het is dan ook geen wonder dat je er blij van wordt. Toch is het lang niet het enige beest dat ons humeur positief beïnvloedt. “Ook beelden van dieren in het wild kunnen positieve emoties zoals ontzag en liefde oproepen”, klinkt het bij Dacher Keltner, professor psychologie aan de Berkeley-universiteit in Californië, die onderzoekt hoe de natuur de menselijke psyche beïnvloedt. “Wij mensen zijn erg visueel ingesteld”, gaat hij verder. “We worden dan ook gelukkig én gezond van onze relatie met de natuur.”

Gezondheid in een filmpje

Klaar voor een flinke portie dierengeluk? Wij selecteerden de leukste en schattigste livefeeds die het internet te bieden heeft.

Warrior Canine Connection

Bij deze non-profitorganisatie in Maryland in de Verenigde Staten trainen hulphonden die later worden gekoppeld aan oorlogsveteranen. In deze livefeed kan je de toekomstige heldhaftige honden in de speelkamer of de crèche van de organisatie bekijken.

Kitten Rescue

Geen hondenmens? Kitten Rescue, een non-profitorganisatie in Los Angeles, zendt een live feed uit van hun kittenkamer én van de kamer waar kittens en katten wachten om geadopteerd te worden.

Nationaal Park De Hoge Veluwe

Op de wildcam van Het Nationale Park De Hoge Veluwe spot je wilde zwijnen, edelherten en reeën. Daarnaast lopen er ook vossen, dassen en boommarters rond. Stuk voor stuk dieren die erg mensenschuw zijn en die je dus niet snel zomaar in het wilt zult spotten.

Smithsonian’s National Zoo & Conservation Biology Institute

Volledig scherm De naakte molrat feed is zeker de moeite om even te bekijken. © rv

Het Smithsonian museum heeft maar liefst zes live-feeds waarop ze hun zwartvoetfretten, cheeta’s, naakte molratten, leeuwen of olifanten in de kijker zetten. De camera’s zijn statisch opgesteld, waardoor er mogelijks niet altijd een dier in beeld te zien is. En hoewel de naakte molrat duidelijk niet vooraan stond toen de goeie looks werden uitgedeeld in het dierenrijk, is het zeker de moeite om ze ook eens in actie te zien.

Gorilla Rehabilitation and Conservation Education Center

Kan je maar niet genoeg krijgen van het observeren van grappige apen? Dan is dit er zeker eentje voor jou. De live-feed uit dit opvangcentrum in de Democratische Republiek Congo toont gorilla’s die doen wat ze het allerliefst doen: eten, slapen en spelen.

San Diego Zoo

Volledig scherm San Diego Zoo. © rv

De dierentuin van San Diego zendt elke dag tussen 10.30u en 22.30u plaatselijke tijd live uit vanuit tal van verschillende dierenverblijven. ‘s nachts wordt deze stream vervolgens opnieuw uitgezonden. De feed van de zoo heeft trouwens voor elk wat wils: nijlpaarden, bavianen, neushoorns, tijgers, giraffen en meer.

Wolong Giant Panda Reserve

Dit voortplantingscentrum in het Wolong National Nature Reserve in China heeft maar liefst 11 verschillende live-feeds. Schakel tussen de verschillende kanalen om de vriendelijke reuzen samen te zien spelen, smullen of gewoon chillen.

Katmai National Park

Wie liever dieren in hun natuurlijke habitat bewondert, kan terecht op de feed van dit nationale park in Alaska. Er zwerven ongeveer 2000 bruine beren rond, die de camera’s maar wat graag vastleggen vanuit meerdere hoeken en plekken. Je ziet de beren er vissen op zalm of zwemmen in de rivier tegen de achtergrond van de adembenemende bergen.

Farm Sanctuary

In Watkins Glen in New York worden dieren die gered zijn uit de veehouderij opgevangen bij Farm Sanctuary. Via de livestream gunt de boerderij je een blik in de schapenstal. Hier zie je onder andere hoe de lammetjes en schapen slapen en spelen in het stro.

Service Dog Project

Bij Service Dog Project, een liefdadigheidsinstelling in Massachusetts die Duitse doggen opleidt tot hulphonden voor mensen met een handicap, leggen live camera’s puppy’s vast die slapen en spelen in het puppyverblijf en het personeel dat de volwassen honden verzorgt.