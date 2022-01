Amerikaanse school biedt corrigerend ondergoed aan om het zelfbeeld van jonge meisjes te verbeteren. Ouders reageren onthutst

Heel wat jonge meisjes zijn ontevreden over hun lichaam. Om dat probleem aan te pakken, rolde een Amerikaanse school een programma uit om het lichaamsbeeld van hun jonge studentes uit het tweede middelbaar aan te pakken, waarbij het gratis corrigerend ondergoed aanbiedt. Met heel wat onthutste reacties van ouders tot gevolg. “Hoe promoot je in godsnaam een positief lichaamsbeeld door te zeggen: ‘Alsjeblieft, je bent te dik. Je hebt nu al shapewear nodig om er slanker uit te zien’?”

Drieënvijftig procent van de dertienjarige Amerikaanse meisjes is ongelukkig met hun lichaam. Bij de zeventienjarigen ligt dit percentage op maar liefst achtenzeventig procent. Dat stelt een onderzoek van de Amerikaanse feministische organisatie The National Organisation for Women. Ook in ons land voelen heel wat meisjes en volwassen vrouwen zich onzeker over hun lichaam.

Een middelbare school in het Amerikaanse Mississippi dacht de ideale oplossing te hebben om de kijk van haar leerlingen op hun lichaam te verbeteren. De school stuurde haar leerlingen naar huis met een brief, waarin de directie uitlegde dat ze een nieuw programma zouden opstarten rond het topic ‘body image’.

In de brief, die de titel ‘Waarom hebben meisjes last van een negatief lichaamsbeeld?’ kreeg, legde de school eerst de definitie uit van ‘body image’ en werd gesteld dat meisjes vaker last hebben van een negatief lichaamsbeeld dan jongens. Verder beschreef de school ook de negatieve gevolgen van een negatief lichaamsbeeld en stelde het haar stappenplan voor om “meisjes te helpen gelukkiger te worden met hun lichaam”.

Hoe de school dat precies ging doen, werd pas duidelijk onderaan de brief. “De school is van plan om zowel positieve literatuur over het onderwerp te voorzien als shapewear, beha’s en andere gezondheidsproducten voor meisjes, indien nodig.” Onderaan bevatte de brief ook een gedeelte waarin ouders konden aanduiden of ze voor hun dochter wel of geen corrigerend ondergoed zouden willen, en indien ja, welke maat ze dan zou willen ontvangen.

Verbolgen reacties

Dit initiatief van de school leidde al snel tot heel wat verbolgen reacties van ouders, waaronder die van Ashley Wells Heun. Zij uitte haar ongenoegen in een bericht op Facebook dat ondertussen al meer dan vierhonderd keer werd gedeeld. “Dit is wat mijn dochter uit 8th grade (het tweede middelbaar, red.) vandaag mee naar huis kreeg. Ik ben meer dan woedend, maar ik weet niet waar ik kwader om ben: het feit dat ze de ballen hadden om deze brief te sturen, of de onwetendheid van de schoolmedewerkers.”

“Ik ben ontsteld over het feit dat de school probeert het ‘negatieve lichaamsbeeld’ te corrigeren door shapewear mee naar huis te sturen”, klonk het. “Hoe promoot je in godsnaam een positief lichaamsbeeld door te zeggen: ‘Alsjeblieft, je bent te dik. Je hebt nu al shapewear nodig om er slanker uit te zien’. Ik hoop dat dit een grap is.”

De directeur van de middelbare school bood alvast zijn excuses aan en bevestigde dat het plan is afgeblazen. “Hoewel de school inzicht heeft gegeven in haar positieve bedoelingen, begrijpt het ook hoe dit soort informatie ernstige zorgen baart bij ouders. Het programma had nooit de aanbieding van shapewear mogen bevatten.”

