Amerika keurt het hormoonloze Natural Cycles goed als anticonceptiemiddel. Hoe werkt het en is het veilig? Professor gynaecologie: “Vraagt wel veel moeite”

23 juni Wanneer is de laatste keer dat jij nog een hoelahoep rond je middel had? Wij waren het bestaan van het sportattribuut al bijna vergeten, maar nu maakt ‘ie plots een giga comeback dankzij TikTok. Daar zien we namelijk verbluffende resultaten bij mensen die elke dag een potje hoelahoepen, omdat het een vorm van cardio is waarbij je tegelijkertijd je buik- en rugspieren activeert. Stand-up comedian Serine Ayari is fan en sportarts Luk Buyse geeft advies voor wie aan het hoelahoepen wil.