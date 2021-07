“Amai, jouw snor!”: Aaricia (34) krijgt elke zomer een ‘zonnesnor’ door de pigmentvlekjes op haar bovenlip. Dermatoloog Thomas Maselis geeft tips

Net als veel vrouwen heeft Aaricia (34) last van pigmentvlekjes op haar bovenlip. De stand van de vlekjes is zo dat ze op een snor lijken, in de volksmond wordt het fenomeen dus ook wel eens een zonnesnor genoemd. “In de zomer krijg ik altijd ongelofelijk veel sproeten op mijn gezicht”, vertelt Aaricia me aan de telefoon. “En vaak ook een heel deel op mijn bovenlip. Normaal gesproken verdwijnen ze in de winter. Maar de laatste jaren merk ik dat mijn sproetjes steeds meer blijven. In principe niet erg, want ik vind dat mooi. Maar sinds dit jaar heb ik een duidelijk zichtbare zonnesnor. Dat vind ik minder leuk, natuurlijk. Ik ben vorig jaar van pil veranderd, en volgens mijn dermatoloog hangt het ontstaan van mijn ‘sunny moustache’ daar mee samen. Even overwoog ik om dan maar weer van pil veranderen, maar ook dat zou weer andere problemen met zich meebrengen.”