Als je ziek bent, ruik je anders: honden worden steeds vaker gebruikt om aandoeningen zoals kanker en corona op te sporen

Dat honden straffe speurneuzen zijn, weten we. En het wordt steeds duidelijker dat ze ook ziektes kunnen detecteren. Even snuffelen aan okselzweet en ze hebben meteen in ’t snotje of je besmet bent met corona. Lopen onze ziekenhuizen binnenkort vol met honden? Welke aandoeningen kunnen ze opsporen en waarom hebben ze zo’n goede neus? Chris Callewaert, biotechnoloog en onderzoeker aan de UGent, legt het uit. “Een hond vergeet een geur voor de rest van zijn leven niet meer.”