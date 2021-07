Alles wat je wil weten over de revival van rolschaatsen. Professional Stephanie verklapt de nieuwste stijlen en haar handigste trucjes

Kan je jezelf gelukkig eten? Volgens dokter Servaas Bingé wel: “Welzijn en voeding zijn onlosmake­lijk met elkaar verbonden”

1 juli Een gezonde geest zit in een gezond lichaam. En een gelukkige geest? Tegenwoordig bestaat er voor elke mentale kwaal wel een oppepper, procedure of pil. Maar wat als het geheim tot je energiek voelen, goed slapen en goedgeluimd zijn (kortom: gelukkig zijn) verborgen zit in wat we eten? Dokter Servaas Bingé reikt ons in zijn boeken al jaren kennis aan over hoe we onszelf tot optimale gezondheid kunnen voeden, maar kunnen we onszelf ook gelukkig eten? “De invloed van voeding op ons mentaal welzijn wordt heel zwaar onderschat.”