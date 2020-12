Alicia Keys’ ultieme selfcare-ritueel kan je thuis makkelijk zelf doen (en het kost je niks)

Sinds 2016 gaat Alicia Keys volledig make-uploos door het leven. Haar idee van beauty? Geen likjes verf of Hollywoodiaanse ingrepen, wel innerlijke schoonheid boven alles. Daarom mediteert ze ook consistent, soms deelt ze haar sessies zelfs op Facebook.

Haar selfcare pakt ze met een even grote portie mindfulness aan, onthult de zangeres aan Bustle, en ze focust op rituelen die haar innerlijke welzijn een boost geven. Haar geheime wapen? Mantra’s. Positieve gedachtes die je tegen jezelf herhaalt en herhaalt en herhaalt, om jezelf zo een mentale boost te geven. Ze kennen hun oorsprong in hindoeïsme en in yoga, maar worden steeds populairder bij een groter publiek.“Ik geloof echt in het nut van mantra’s”, zegt Keys. “Je innerlijke dialoog kan je de kracht helpen te vinden om vooruit te gaan en om verbonden te zijn met jezelf. Dat is zo belangrijk voor onze mentale gezondheid.”

Positieve ‘selftalk’

Keys gebruikt mantra’s al sinds ze net begon op te treden. “Toen ik 14 à 15 jaar oud was, was ik altijd bang voor ik op moest. Ik begon te flippen, te rillen. Mijn eerste manager gaf me toen altijd een peptalk, alsof ik een bokser was. ‘Je gaat dat podium oplopen en hun aandacht grijpen en ze tonen wat je waard bent.’ Die methode om mezelf op te peppen, werkte voor me.”

Quote Even in de spiegel kijken en jezelf zeggen dat je sterk bent: op een slechte dag doet dat wonderen voor me Alicia Keys

Keys gebruikt mantra’s nu nog altijd om positief en gemotiveerd te blijven. “Gewoon even in de spiegel kijken en jezelf zeggen dat je sterk bent en dat je je dromen waar kan maken: op een slechte dag doet dat wonderen voor me.” Volgens Keys hebben we er allemaal baat bij om zulke positieve ‘selftalk’ toe te voegen aan ons selfcareritueel. Zeker nu we door corona veel emoties te verwerken krijgen. “We mogen niet uit het oog verliezen hoe waardevol we zijn als individuen en moeten onszelf blijven waarderen”, zegt de ster.

Ze benadrukt ook dat je persoonlijke mantra’s om het even wat zijn kunnen, zolang ze je maar motiveren. Onder de hashtag #mantras op Instagram vind je heel wat andere voorbeelden. Van “ik verdien het om vreugde te voelen midden in de chaos” tot “ik vertrouw mezelf en ik heb vertrouwen in de weg die ik afleg.”

‘I shine at full wattage’

De lifestyle- en huidverzorgingslijn die Keys begin deze maand lanceerde – ‘Keys Soulcare’ – breit verder op Keys’ levensvisie. Complexe serums, oliën of maskers zijn afwezig. In plaats daarvan kiest Keys voor de eerste uitgave – of het ‘het eerste ritueel’, zoals zij het noemt – voor een hydraterende crème, een gezichtsroller van obsidiaan en een geurkaars van salie en havermelk.

Volledig scherm © Photo News

Vooral bijzonder: elk product komt met een mantra. De kaars leest: “I shine at full wattage.” De crème: “I welcome all circumstances as catalysts for change.” De gezichtsroller: “I am strong, capable, and unstoppable.” In een filmpje op haar Instagram licht ze de mantra bij de kaars toe. “Het is zo’n simpele manier om iets krachtigs voor jezelf te doen.”

