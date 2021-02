Adios haardos? Cosmetisch wetenschapper René legt uit wat je kan doen tegen haaruitval

Meer concentra­tie, meer energie en minder stress: leer mediteren met deze laagdrempe­li­ge oefening

8 januari Meditatie is hip en niet langer alleen maar iets voor boomknuffelaars en hippies. Van beroemdheden tot CEO’s en technologen in Silicon Valley, iedereen doet het. En dat is niet zo gek: het zorgt voor minder stress, meer concentratie en energie en het maakt je gelukkiger. Is 2021 het jaar dat jij ook aan het mediteren slaat?