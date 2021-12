Adidas lanceert loopschoen speciaal voor vrouwen. Zijn sportschoenen dan zo vrouwonvriendelijk?

Voor het eerst brengt Adidas een hardloopschoen op de markt die gemaakt is door vrouwen, voor vrouwen: de Ultraboost 22. Bijna alle hardloopschoenen zijn namelijk gebaseerd op een mannelijke voet volgens het sportmerk, en daar wilde Adidas verandering in brengen. Podologen Paul en Florian juichen de komst van de schoen toe, maar maken een belangrijke kanttekening. “Een man met een smalle voet kan perfect gebaat zijn met een schoen van de vrouwenafdeling.”

De helft van alle hardlopers zijn vrouwen, en toch was quasi elke hardloopschoen van sportketens tot op de dag van vandaag uitsluitend gebaseerd op de mannelijke voet, zegt Adidas. Het sportmerk wilde daar voorgoed komaf mee maken en zette een volledig vrouwelijk team van ontwerpers en productontwikkelaars aan het werk om de ideale loopschoen te ontwerpen voor de vrouwelijke voet.

Voor de ontwikkeling van de schoen werd nauw samengewerkt met de vrouwelijke hardloopcommunity en testers van Adidas om de nieuwe pasvorm te ontwikkelen die perfect aansluit op de vorm en anatomie van de vrouwenvoet. Met behulp van een online anatomiedatabase, bestaande uit 1.2 miljoen voetscans, kreeg het ontwerpteam inzicht in de verschillen in bijvoorbeeld wreefhoogte en hielanatomie. Het eindresultaat is de Ultraboost 22, waarmee het sportmerk uitpakt in een empowering reclamefilmpje.

Positieve boodschap

Podologen Paul en Florian Borgions juichen de komst van de schoen toe, maar maken een belangrijke kanttekening. “Wij zijn blij dat Adidas de focus legt op vrouwen en vrouwenvoeten. Hun campagne is zonder twijfel een positieve boodschap die we moeten omarmen”, aldus Paul. “Het bekken van een man en een vrouw is anders, de voeten van een man en vrouw zijn anders, de hoeken tussen de dikke teen en de tweede teen verschillen naargelang het geslacht ... Dat we andere lichamen hebben, daar kunnen we niet onderuit.”

Quote Of de loopschoen van Adidas een geheel nieuw verhaal is, durf ik in twijfel te trekken. Paul Borgions, podoloog

“Maar of de loopschoen van Adidas een geheel nieuw verhaal is, durf ik in twijfel te trekken. Het lijkt ons sterk dat loopschoenen alleen op mannenvoeten gemodelleerd zijn", vervolgt de podoloog. “In een schoenenwinkel is er een heren-, dames- en kinderafdeling, en bij elk type schoenen is de leest, oftewel de vorm van de schoen anders. Per merk wisselt dat en binnen bepaalde merken kunnen er zelfs verschillen zitten. Ook de schoenmaten verschillen: maat 39 bij de dames ziet er anders uit dan maat 39 bij de heren.”

“Een concreter voorbeeld is de Asics Nimbus”, vult Florian aan. “De drop, oftewel het hoogteverschil van de zool van een hardloopschoen van hiel naar teen, is bij die schoen specifiek aangepast aan vrouwen. Onze praktijkervaring leert ons kortom dat er vandaag de dag al veel variatie is in schoenen.”

Verschillen in loopstijl

“De Ultraboost is gemaakt op basis van gemiddelden”, zeggen de podologen. “Niet iedereen zal er dus mee gebaat zijn. Dat is geen verwijt: wij begrijpen maar al te goed dat schoenenfabrikanten dat moeten doen om hun producten zo goed mogelijk in de markt te kunnen zetten.”

Naast die genderspecifieke verschillen spelen bovendien nog andere factoren een rol, benadrukken Paul en Florian Borgions. Zoals je gewicht, maar ook je loopstijl. “Je hebt verschillende types lopers, met twee extreme uitschieters: zij die hun voet te fel naar buiten draaien, en zij die hun voet te sterk naar binnen draaien. Dat staat los van je geslacht: een man en vrouw lopen misschien anders, maar de onderlinge verschillen tussen mannen kunnen ook groot zijn. Net zoals de loopsnelheid en de kracht waarmee je je voet op de grond zet waarschijnlijk anders zijn.”

Individuele aanpak

Daar is de schoenenmarkt, en dan in het bijzonder het loopschoenensegment, al best goed op voorzien. “Er zijn al veel merken die inzetten op types en aandachtspunten allerhande. Of het nu gaat om je loopstijl, de breedte van je voet, het materiaal van de schoenzool of het verschil tussen hoogte van je hiel en je voorvoet.”

Quote Een man met een smalle voet kan perfect gebaat zijn met een schoen van de vrouwenaf­de­ling. Paul en Florian Borgions

Om je ideale schoen te vinden, hou je dus ook best met die zaken rekening. “Dat kan betekenen dat een man met een smalle voet, bijvoorbeeld, perfect gebaat kan zijn met een schoen van de vrouwenafdeling”, zeggen Paul en Florian Borgions.

Een podoloog kan je daar het best mee helpen. “Wij gaan voor een zeer individuele aanpak. We kijken naar je lichaamsbouw, loopstijl, loopfrequentie en brengen zaken die misgaan tijdens dat lopen of wandelen in kaart. Zo kunnen wij, loopschoentechnisch, de meest ideale loopschoen selecteren. En wie weet is dat wel de Adidas Ultraboost 22 (lacht).”

