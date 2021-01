Aanbrengen op je haarborstel of eerst smeren met vaseline: dankzij deze 15 tips blijft de geur van je favoriete parfum langer hangen

Moeite met goede voornemens volhouden? Probeer dit trucje dat Oprah Winfrey, Will Smith en Jim Carrey ook gebruiken

7 januari Goede voornemens maken we allemaal, maar hoe vaak houden we er ons ook aan? Laurentine Van Landeghem, oprichtster van Clouds of Fashion, gelooft net als Oprah Winfrey, Jim Carrey of Will Smith in de kracht van ‘affirmaties’ en ‘visualisaties’ om je doelen te bereiken. Termen die zweverig klinken, maar wetenschappelijk aangetoond doeltreffend zijn. “Het zijn twee tools die je kunnen helpen je droomleven te creëren", zegt Laurentine.