7 tips om succesvol vegan te worden: van de juiste supplementen tot beginnen met de juiste ingrediënten

Muffe natuurwinkels, geitenwollensokken en sandalen. De tijd dat veganisme in het verdomhoekje zat, is al lang gepasseerd. We weten allemaal dat minder vlees eten beter is voor onze gezondheid en de planeet. Dat blijkt ook uit cijfers: het aantal veganisten in ons land wordt op 150.000 geschat. Bovendien schreven meer dan 10.000 Vlamingen zich enthousiast in voor de Try Vegan-maand, die op 1 november van start ging. Iets wat auteur en plant-based chef Julie Van den Kerchove bekend in de oren klinkt. “Vegan koken is al meer ingeburgerd dan pakweg 10 jaar geleden. Desondanks gaan de meesten er nog steeds van uit dat de recepten ingewikkelder zijn dan bij de traditionele Vlaamse kost. Nonsens, natuurlijk.”