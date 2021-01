7 tekenen dat het hoog tijd is om je toiletzak en zijn inhoud schoon te maken

We hebben allemaal een mentale lijst van vervelende taakjes die we nog moeten uitvoeren, zoals de lang uitgestelde strijk doen of naar de glasbak gaan. Onze niet-meer-zo-propere toilettas eens een grondige poetsbeurt geven, staat waarschijnlijk niet hoog bovenaan die lijst, maar geloof ons, het is echt wel tijd om die eens onder handen te nemen. Wij leggen je uit waarom.

Volgens dokter Kemi Fabusiwa van de Britse Joyful Skin Clinic zijn onze warme, vochtige make-uptasjes de perfecte omgeving voor de groei en bloei van bacteriën. Die bacteriën komen terecht op je producten, borstels en uiteindelijk dus ook op je huid. Dit zijn zeven tekenen die aantonen dat je dringend je toiletzak moet proper maken.

1. Er zitten vlekken op je make-uptas

Als je regelmatig make-up draagt, weet je waarschijnlijk hoe belangrijk het is om je tools en producten af en toe schoon te maken. Achteraf lijken je propere kwasten, lipsticks en poedertjes net als nieuw, maar vergeet ook niet je toiletzak op zich aan te pakken. Zelfs al zijn er slechts enkele kleine vlekjes mascara en bronzer, het desinfecteren van de tas waarin je je make-up bewaart, is essentieel.

“Het is erg belangrijk om je toiletzak grondig te poetsen. Behandel hem met heet water en antibacteriële zeep en wissel regelmatig je make-upsponsjes”, aldus dokter Fabusiwa. “Zo vermijd je de overdracht van bacteriën tussen je borstels en je toiletzak. Zorg er ook voor dat je toilettas volledig droog is voor je je producten er opnieuw in steekt. Vocht stimuleert de groei van bacteriën.”

2. Je bewaart je make-up in de badkamer

De kans is zeer groot dat je - zoals de meeste mensen - je make-up in de badkamer bewaart. Maar onze badkamer is een broeihaard van bacteriën, voorál als je een liefhebber bent van lange, hete douches.

“Door je schoonheidsproducten in de badkamer te bewaren, worden ze blootgesteld aan warmte en vocht", legt dokter Fabusiwa uit. “Vochtige lucht kan in je producten binnendringen, waardoor het de perfecte omgeving wordt voor de groei van bacteriën.” Daarom kan het verstandig zijn om je toilettas elders te bewaren, liefst op een droge, koele plaats. Zorg er ook altijd voor dat je je producten goed afsluit.

3. Je hebt je make-upborstels al een tijdje niet gewassen

Ja, we wéten dat we de kwasten waarmee we onze make-up aanbrengen regelmatig zouden moeten schoonmaken. Betekent dat dat het ook gebeurt? Niet per se. Het lijkt dan ook niet onze meest prioritaire activiteit, maar heb je er al eens over nagedacht dat je borstels zo - niet alleen je gezicht maar ook - je hele make-up tas smoezelig maken? “Dode huidcellen en bacteriën van onze borstels en sponsjes worden na elke aanbrenging van make-up overgebracht op ons tasje”, zegt dokter Fabusiwa. “Wat vervolgens weer van ons tasje op andere tools terecht kan komen. Je krijgt dus te maken met een wisselwerking van vuil.”

Hmm, doe maar niet. Dokter Fabusiwa raadt aan om je make-upborstels elke week een wasbeurt te geven. Dat klinkt misschien drastisch, maar voor een smetteloze huid moet je iets over hebben. Fabusiwa benadrukt dat wekelijks wassen voornamelijk nodig is, als je je kwasten gebruikt om je gezicht door de dag bij te werken, omdat er dan een wisselwerking van opgehoopte olie ontstaat tussen gezicht, producten en borstels, met een onzuivere huid als gevolg. Breng je je make-up aan in één zitting per dag, dan is schoonmaken om de twee weken ook best oké.

4. Sommige producten zijn vervallen

Eerlijk, hoe vaak check jij de vervaldatum op de achterkant van je make-up- en schoonheidsproducten? Het is iets dat we vaak over het hoofd zien, maar ook dat is een belangrijke stap om de hygiëne van je toiletzak te bewaren. Op de achterkant van je producten (of op de verpakking ervan) staat normaal gezien een symbool van een make-uppotje met een geopend deksel. Het getal in dat symbool is tot hoeveel maanden na opening je het product kan blijven gebruiken.

“Na een tijdje beginnen de ingrediënten in onze producten af te breken", zegt dokter Fabusiwa. “Hierdoor zullen ze niet meer het gewenste effect hebben en in het ergste geval de huid irriteren, met inflammatie en onzuiverheden als resultaat." De kans zit er dik in dat we al eens producten na vervaldatum bleven gebruiken, maar daar gaan we nu dus mee ophouden. “En als het er niet meer goed uitziet of gek ruikt, is het echt tijd om iets definitief weg te gooien", voegt Fabusiwa toe.

5. Je gebruikt niet alle producten in je toilettas

Niemand zegt dat make-up verzamelen niet ontzettend leuk is, maar trop, c’est trop. Als je toiletzak volgepropt zit met producten die je in alle eerlijkheid zelden - of niet - gebruikt, wordt het moeilijk om de vervaldatum en de hygiëne (van de inhoud) van je toilettas in de gaten te houden.

We weten dat het verleidelijk kan zijn om bepaalde producten te bewaren - ”misschien komt het ooit nog van pas” - maar de algemene regel is: heb je het langer dan drie maanden niet gebruikt, doe het dan weg. De inhoud van je toilettas regelmatig purgen is niet alleen bevrijdend, het bespaart je ook enorm veel tijd, omdat je zo makkelijker de producten terugvindt die je daadwerkelijk gebruikt. Vermijd dus overbevolking van je make-up tas.

Maar, het is niet omdat een product geen vriendjes was met jouw huid, dat het voor iemand anders niet kan werken. Vraag dus eerst rond of je er je zus, dochter, mama of vriendin blij mee kan maken, voor je iets weggooit.

6. Je hebt geen overzicht van je producten

De beste manier om je ‘collectie’ te bewaren, is ervoor te zorgen dat alles goed zichtbaar is (moeilijk als je overvolle tasje een troep is). Door alles zichtbaar uit te stallen, gebruik je ook echt wat je hebt, en kan je producten op tijd weggooien of weggeven. Online zijn er heel wat ‘make-up organisers’ te vinden waardoor wanorde en vuil in je toiletzak beperkt blijven.

7. Je producten zijn aan het einde van hun Latijn

Iedereen heeft wel een oogschaduwpalet, crème of lipgloss die hij of zij simpelweg niet kan loslaten. Al heeft het betreffende product zijn beste tijd gehad en rest er zo goed als niets meer, weggooien krijg je niet over je hart. Het mag dan een bittere pil zijn om te slikken, maar het wordt nu toch echt tijd om het te laten gaan. De enige functie die zo-goed-als-lege producten vervullen, is zorgen voor chaos in je make-uptas en het creëeren van nog meer ruimte waarin bacteriën gedijen.