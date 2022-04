7 prangende sportvragen: onze personal trainer geeft raad

Vier op de vijf Belgen wil graag meer sporten, zo blijkt uit onderzoek. Toch is een gezonde fitnessroutine opbouwen niet voor iedereen evident, integendeel. Want hoe vaak moet je nu echt sporten per week? En doe je dat best ‘s ochtends of ‘s avonds? Wij legden de meest prangende fitnessvragen voor aan Isha Peeters (35), hoofdtrainer bij Basic-Fit in Mechelen.

1. “Sport ik best ’s ochtends of ’s avonds?”

Isha: “Dat hangt grotendeels af van je levensstijl en -ritme. Volgens de wetenschap sport je best tussen 16 en 17 uur, maar dat is voor de meesten niet haalbaar. Kies dus vooral voor een moment dat in jouw planning past.”

2. “Hoelang moet zo’n sportsessie duren?”

“In een ideale wereld sport je driemaal per week een uurtje. Maar elke inspanning telt en is sowieso een beloning waard. Uit onderzoek blijkt dat drie op de tien Belgen niet sport uit tijdgebrek, maar kortere sessies zijn niet noodzakelijk minder efficiënt. Laat je dus niet te veel leiden door wat wordt aanbevolen, maar doe wat je kan en leg de lat niet te hoog voor jezelf.”

3. “Wat doe ik eerst: cardio of krachttraining?”

“Eerst krachttraining en dan pas cardio. Tijdens een cardiotraining verbruik je veel energie. Daarna ben je waarschijnlijk te moe om ook je krachtoefeningen perfect uit te voeren, waardoor je minder goed traint. Wie vaak gaat sporten, splitst de twee dan ook best. De ene dag cardio, de andere krachttraining.”

4. “Hoever mag ik mezelf pushen tijdens een training?”

“Sowieso is het niet de bedoeling dat je de volgende dag nog amper kan stappen. Ga niet over je grenzen heen door urenlang in de fitness te staan zweten of je te zeer te focussen op één bepaalde spiergroep. Als je de volgende dag echt pijn hebt, ben je over je limiet gegaan. Dat gezegd zijnde: het kan geen kwaad om af en toe eens af te zien. (lacht) Bijt dus op je tanden, maar stop als het echt pijn doet.”

5. “Kan ik ook deels thuis trainen?”

“Absoluut! Hybride sporten is sinds de lockdown erg populair. Het lukt onze leden niet altijd om driemaal per week te komen. Daarom stellen we vaak voor dat ze één à twee sessies bij ons doen en de rest thuis. Daar focussen ze vooral op bodyweight-oefeningen of yoga, in de fitness eerder op kracht en cardio. Als mijn klanten dat vragen, stel ik ook gepersonaliseerde trainingsschema’s op waarmee ze thuis aan de slag kunnen. Zo kunnen ze begeleid hybride sporten.”

6. “Help, ik ben niet meer gemotiveerd! Hoe kan ik toch doorbijten?”

“Besef dat je niet altijd gemotiveerd zal zijn, en dat is ook niet erg. Merk je dat je écht moeite hebt om vast te houden aan je fitnessroutine, focus je dan op het gevoel dat je achteraf zal hebben. Een uurtje later ga je ongetwijfeld met een voldaan gevoel naar huis. Heb je toch een extra duwtje in de rug nodig, dan is het geen slecht idee om een personal trainer onder de arm te nemen of een sportbuddy te zoeken om samen naar de fitness te gaan. Die motiveert je om door te zetten.”

7. “Hoe kan ik betaalbaar sporten?”

“In tegenstelling tot wat velen misschien denken, hoeft fitnessen helemaal niet duur te zijn. Bij Basic-Fit kan je al sporten vanaf € 19,99 voor vier weken. Er zijn meer dan 200 gyms in ons land, dus je hoeft nooit ver te rijden om een uurtje te zweten. Bij ons kan je trainen op heel veel verschillende fitnesstoestellen om je sportsessie zo gevarieerd mogelijk te maken. En je kan bij ons ook beroep doen op personal training, iets wat we ook betaalbaar en toegankelijk willen houden voor iedereen. Onze Personal Training Intro is een eenmalige sessie van een uur tegen voordeeltarief waarin je een eerste uitleg en persoonlijk advies krijgt. Wie wil, kan daarna op regelmatige basis met een vaste coach komen trainen. Meestal is dat één à twee keer per week. Tijdens die sessies word je intensief begeleid en krijg je trainingsschema’s voor de rest van de week.”

