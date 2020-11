6 op de 10 jongeren doen overdag een dutje: wanneer dat een goed idee is en wanneer niet. “Sommige dutjes knabbelen aan je nachtrust”

Uit cijfers van het Slaaponderzoek van MNM blijkt dat 6 op de 10 Belgische jongeren weleens een dutje doen overdag. En bij sommige bedrijven – Ben & Jerry’s in Amerika en Colruyt Group bij ons, bijvoorbeeld – kunnen werknemers ’s middags even tukken in een ‘dutjesruimte’. Maar is zo’n kort slaapje overdag wel zo’n goed idee? Hoe dun is de lijn tussen fris ontwaken en belabberd opstaan? En hoe pak je een dutje aan voor de grootste kans op succes? “Het is een skill die je moet oefenen”, zegt slaapexperte Annelies Smolders.