5 vrouwenploegen in een stoere sport over hun sterke band: “Een heel team beschermt je, op én naast het veld”

Dankzij de 4-7-8 techniek zou je binnen de 60 seconden in slaap vallen

3 augustus Te veel gepieker. Een snurkende partner. Vijfhonderd schapen tellen en toch nog steeds wakker liggen. Voor sommigen is meteen in slaap dommelen een utopie. Maar ken je de 4-7-8 methode al? Het is één van de vele ademhalingsoefeningen die in opmars zijn. Want traag inademen en diep zuchten heeft blijkbaar een krachtig effect.