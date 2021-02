5 tips voor wie nu al aan die summerbody wil beginnen te werken

Blijven de kilo’s onvergeeflijk plakken nu je favoriete sportactiviteit on hold staat door corona? Of ben je stiekem nooit de grootste fan geweest van lichaamsbeweging, maar vind je dat het tijd wordt om wat gezonder te leven? De volgende tips helpen je op weg.

Schiet in actie

Toegegeven, het bikiniseizoen is nog veraf. Het idee dat je onder die dikke truien toch niet ziet dat je wat verzwaard bent, lijkt dus een uitstekend excuus om je goed voornemen nog even ‘on hold’ te zetten. Maar niets is minder waar. In vorm raken kost namelijk tijd. Als je nu begint, heb je de luxe om je trainingen op een aangename manier op te bouwen, en zonder blessures fit te worden tegen de zomermaanden.

Stel concrete doelen

Vind je het moeilijk om jezelf te motiveren om te bewegen? Het helpt om een duidelijk doel voor ogen te houden. Bepaal of je tien kilometer wil kunnen lopen, vijf kilo wil afvallen, of graag terug in die broek van twee jaar zou passen. Werk vervolgens een trainingsschema uit waarmee je jouw doel kan bereiken. Hoe gedetailleerd je dat maakt, bepaal je zelf. Je kan simpelweg beslissen om voortaan drie keer per week je loopschoenen aan te trekken. Of je kan al op voorhand vastleggen hoe lang, hoe ver en waar je elke keer gaat joggen. De een heeft baat bij een meer ongedwongen aanpak, terwijl de ander een tot in de details uitgestippeld plan nodig heeft om op gang te komen. Naarmate je dichter bij je doel komt, zal je je sowieso steeds fitter voelen, en meer zin krijgen om je in het zweet te werken.

Kies de juiste sport

In het vorige voorbeeld hadden we het over joggen, maar er zijn natuurlijk veel meer mogelijkheden voor wie meer wil bewegen. Veel mensen gaan lopenn omdat het zo’n voor de hand liggende keuze is, terwijl ze er eigenlijk niets aan vinden. Natuurlijk hou je dan niet vol. Als je liever gaat dansen, fietsen, mountainbiken, ijsschaatsen, zwemmen, tennissen of padellen is dat ook prima. Of waarom haal je geen loopband of hometrainer in huis, zodat je jouw portie lichaamsbeweging kan combineren met je favoriete serie? Zo hoef je je bovendien nooit meer schuldig te voelen over een avondje bingewatchen.

Let ook op je voeding

Wie zichzelf na een sportsessie steevast trakteert op een pak friet, is eraan voor de moeite. Als je vastberaden bent om gewicht te verliezen, moet je dus niet alleen meer bewegen, maar ook op je voeding letten. Dat betekent niet dat je alles wat je lekker vindt van je menu moet schrappen. Wel dat je bewustere keuzes gaat maken, door bijvoorbeeld fruit te nemen als tussendoortje, water te drinken in plaats van frisdrank en vaker nee te zeggen tegen alcohol.

Beloon jezelf

Zolang je het niet met eten doet, is het wel geen slecht idee om jezelf regelmatig te belonen, wanneer je weer een stapje dichter bij je doel bent gekomen. Met pakweg een toffe sportoutfit, een fitnesshorloge, of een slimme weegschaal die ook je BMI meet om je verdere vooruitgang nog beter in het oog te houden. En zodra het warmer wordt: een blitse nieuwe bikini!

