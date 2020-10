5 manieren om een simpele verkoudheid van corona te onderscheiden (én ze te bestrijden)

Slaat de schrik je ook al om het hart als je ’s morgens opstaat met een keelpijntje, of als zoon- of dochterlief plots begint te hoesten? Niet verwonderlijk. Met de huidige besmettingscijfers zou je voor minder hypochondrische trekjes krijgen. Maar, niet élke snotneus is een voorbode van corona.

Meet je temperatuur

De voornaamste symptomen van een verkoudheid zijn een verstopte of lopende neus, niezen, keelpijn en spierpijn. Zeker volwassenen ontwikkelen daarbij zelden koorts. Je eerste reflex zou dus moeten zijn om je temperatuur te meten. Is die niet hoger dan 38,5°C, dan is de kans klein dat er corona in het spel is. Wijst de thermometer wel een hoog cijfer aan? Zelfs dat is niet per se een reden tot paniek: het kan ook gewoon griep zijn.

Let op je reuk- en smaakzin

Hoe kan je een griep nu onderscheiden van corona? Hoewel dat soms moeilijk is zonder test, wijzen studies uit dat hoge koorts doorgaans het allereerste symptoom is dat optreedt bij corona, gevolgd door een droge hoest en in derde instantie keel-, hoofd- en spierpijn. Bij griep is de volgorde anders: de ziekte start meestal met een hoest en spierpijn, gevolgd door hoofdpijn, keelpijn en pas later een verhoogde temperatuur. Daarnaast brengt Covid-19 vaak symptomen als kortademigheid en verlies van reuk- en smaakzin met zich mee.

Duik in je keukenkast

Heb je geen te hoge koorts, adem je zonder problemen en kan je je eten nog ruiken en proeven? Dan kan je proberen je toevlucht te nemen tot een aantal huis-, tuin- en keukenmiddeltjes om de vervelende kwaaltjes te bestrijden.

Denk maar aan vlierbessensiroop. Het vitaminerijke drankje wordt alom geprezen door aanhangers van natuurlijke geneeswijzen omwille van zijn antivirale eigenschappen. Drie keer per dag twee lepels siroop innemen zou de intensiteit van een verkoudheid opmerkelijk doen afnemen.

Ook verse gemberthee geeft je een boost, houdt je gehydrateerd en smeert bovendien je keel, zodat die ook niet teveel pijn gaat doen. Geen fan van gember? Een flinke geut citroensap helpt om de smaak te maskeren en zorgt voor een extra dosis vitamine C. Een lepel honing is geen must, maar zal je ook geen kwaad doen.

Neem voldoende rust

Het beste natuurlijke middel tegen snotvallingen en griepvirussen is simpelweg rust. Voel je je een beetje pips, maak dan je agenda leeg en spendeer een of meerdere dagen in de zetel met een goed boek of een toffe serie, om daarna op tijd onder de wol te kruipen. Extra zalig nu de herfst in het land is! Bovendien speel je op die manier op safe, omdat je jouw sociale contacten beperkt.

Laat je testen

Blijft de onzekerheid knagen? Of verergeren je symptomen, in plaats van te verlichten? Dan is het natuurlijk geen slecht idee om een bezoek te brengen aan de huisarts. Vergeet wel niet dat je éérst moet bellen om duidelijk aan te geven welke klachten je hebt en beter niet zomaar binnenspringt in de huisartsenpraktijk. Zo kan je dokter de situatie beter inschatten en je indien nodig meteen al doorverwijzen naar een testcentrum.

