3 Vlamingen over de gevolgen van Ozempic nadat ze ermee stopten: “Ik kwam het dubbele aan gewicht bij”

Er is al veel gezegd en geschreven over het omstreden diabetesmedicijn Ozempic dat men ook gebruikt om in sneltempo af te vallen. Eén vraag bleef nog onder de radar: wat gebeurt er mentaal en fysiek eens je stopt met de spuitjes? James, Cathy en Katrien stopten met Ozempic na hevige bijwerkingen en vertellen wat er toen gebeurde. “Als ik er nog maar over praat, krimpt mijn maag weer in elkaar.”