2 artsen doen het onbekende fenomeen ‘perimenopauze’ uit de doeken: “Veel vrouwen zeggen plots: ‘Ik ben het zat’”

Waar het woord ‘menopauze’ veel vrouwen de rillingen bezorgt, hebben nog maar weinig mensen gehoord van de ‘perimenopauze’. Dat is de overgangsfase: vaak al even hinderlijk, maar het blijft desondanks onder de radar. Vandaag, op Wereld Menopauzedag, willen artsen Suzann Kirschner-Brouns en Susanne Esche-Belke daar verandering in brengen. Ze sommen acht verrassende inzichten op over de overgangsfase. “Tien tot vijftien jaar vóór de menopauze kunnen de eerste hormonale veranderingen al een merkbaar effect op je lichaam hebben.”