11 gendergerelateerde termen die je moet kennen

Anno 2021 weten we maar al te goed dat gender een spectrum is. Hoe iemand zich voelt, valt niet per se zwart-wit te definiëren als man of vrouw. En zelfs als jij je helemaal oké voelt met je geboortegeslacht, is het belangrijk om de juiste gendergerelateerde woorden en hun betekenis te kennen. Dit zijn de 11 belangrijkste termen rond gender en alles wat ermee te maken heeft.

Tip: als je niet zeker bent hoe iemand zich identificeert (als man, vrouw of geen van beide), kan je het best gewoon even vragen.

Androgyn

Iemand die zich androgyn uitdrukt, houdt geen rekening met gendernormen en wat zijn of haar gender of geslacht is. In hun persoonlijke expressie (manier van praten, kleden en gedragen) gebruiken ze kenmerken die zowel mannelijk kunnen zijn als vrouwelijk, alles daartussenin en daarbuiten.

Agender

Agender personen hebben geen beleving van gender, of ervaren een afwezigheid van gender. Men noemt dit ook wel ‘genderloos’ zijn. Volgens Van Dale betekent het letterlijk: ‘Iemand die zich noch man, noch vrouw voelt en dus geen specifieke genderidentiteit heeft.’ ‘A’ als voorvoegsel betekent ‘afwezigheid van iets’, letterlijk betekent dit woord dus ‘afwezigheid van gender’.

Gendernon-conform

Iemand die zichzelf definieert als gendernon-conform is iemand die niet voldoet aan de verwachtingen en stereotypes die bij bepaalde geslachten horen. Denk: jongens dragen blauw, en meisjes dragen roze. Gendernon-conform is dus niet passend bij wat men normaliter verwacht bij een bepaalde sekse.

Geslacht

Hiermee bedoelt men het geslachtsdeel dat je bij de geboorte kreeg, zijnde man of vrouw. Geslacht heeft niets te maken met gender.

Gender

Terwijl je geslacht gebaseerd is op wat dokters bij je geboorte op je certificaat schreven, is gender niet meer dan een sociaal construct. Bij dat sociale construct, gecreëerd door de samenleving, horen bepaalde regels, een geheel van sociale en culturele kenmerken. Iemands gender stemt niet per se overeen met het gender dat typisch (volgens de verwachtingen van de samenleving) bij zijn of haar geslachtsorgaan hoort.

Cisgender

Het gender van iemand die cis is, stemt overeen met het geslacht waarmee ze geboren werden. Iemand die geboren wordt met een penis en zich een man voelt, is cisgender.

Cishet

Cishet is een Engelse term voor iemand die cisgender en heteroseksueel is. Cisgender is een gendergerelateerde term, terwijl heteroseksueel een term is die te maken heeft met je seksuele oriëntatie.

Non-binair

Iemand die non-binair is, herkent zichzelf niet in de binaire opdeling van gender (de klassieke tweedeling van man en vrouw dus) en alle verwachtingen die daarmee gepaard gaan. Iemand die non-binair is, kan transgender zijn, of genderfluïde of genderqueer of alles tegelijkertijd.

Transgender

Transgender is een term voor iemand wiens gender niet overeenkomt met het geslacht waarmee hij of zij geboren werd. Een transgender man is iemand die met een vagina geboren werd, maar die de overgang naar een mannelijke genderidentiteit is aan het maken.

Genderqueer

Genderqueer mensen zien hun gender als iets wat niet vast hoeft te staan, als iets wat kan en mag veranderen. Ze kunnen zich identificeren met (g)een gender of met een combinatie van twee genders.

Genderfluïde

Iemand die genderfluïde is, heeft het gevoel dat zijn of haar gender met de tijd kan veranderen. Genderfluïde personen voelen hun gender letterlijk ‘vloeien’ tussen verschillende identiteiten op het spectrum.

