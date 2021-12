10 praktische vragen over hiv beantwoord: “Ja, mensen die aidsremmers nemen kunnen seks hebben zonder het door te geven”

Vandaag is het Wereldaidsdag. Deze dag wil oproepen tot solidariteit met hiv-patiënten, zoals Christophe Ramont die vandaag de stilte breekt over zijn besmetting . Maar ook zorgen voor een betere verspreiding van correcte informatie over het virus. Want er kleeft nog steeds een stigma aan, en dat houdt de aidspandemie mee in stand. Wist je trouwens dat er tegenwoordig steeds meer besmettingen van hiv bij hetero’s zijn? En dat er een medicijnkuur bestaat die verhindert dat hiv zich in jouw lichaam nestelt? 10 prangende vragen beantwoord.

1. Wat is hiv?

Hiv is een afkorting voor het humaan immunodeficiëntievirus. Het vernietigt op grote schaal de afweercellen en veroorzaakt zo aids: een toestand waarin het afweersysteem weerloos wordt voor infecties zoals virussen, bacteriën of schimmels. Banale infecties kunnen dan levensbedreigend zijn. Hiv werd voor het eerst geïdentificeerd in 1981.

2. Hoe krijg je hiv?

Het virus zit in sperma, vaginale afscheiding, bloed en moedermelk en kan je lichaam binnendringen via de slijmvliezen van je vagina, penis, anus of mond of via een wondje op je huid.

Er zijn dus verschillende manieren om hiv op te lopen: door drugs in te spuiten met gebruikte naalden, door je te prikken aan een naald met geïnfecteerd bloed, via een bloedtransfusie, of als je de baby van een seropositieve mama bent. Maar hiv wordt het vaakst overgedragen via onbeschermde seks.

3. Wie kan hiv krijgen?

Iedereen kan hiv oplopen, ongeacht seksuele geaardheid, leeftijd of afkomst.

4. Hoe voorkom je hiv?

In de eerste plaats doe je dat door veilig te vrijen met een condoom en geen naalden of spuiten te delen met anderen.

Als jij iemand bent die anale of vaginale seks heeft met meerdere partners en het moeilijk vindt om altijd correct condooms te gebruiken, kan je ook PrEP nemen. PrEP is een behandeling in pil-vorm voor mensen die een grote kans lopen op een hiv-besmetting. Bij correcte inname voorkomt PrEP de overdracht van hiv. Tegen andere soa’s beschermt de pil niet. PrEP wordt terugbetaald door de mutualiteit in ons land. Er zijn twee manieren om PrEP te nemen: dagelijks of voor kortere periodes. De richtlijnen verschillen voor mannen, vrouwen en trans personen. Meer info over hoe je het neemt, lees je hier.

Ben je (mogelijks) aan het virus blootgesteld zonder bescherming? Dan kan de medicijnkuur PEP verhinderen dat hiv zich in het lichaam nestelt nadat je ermee in contact bent gekomen. PEP dient zo snel mogelijk opgestart te worden na het contact, uiterlijk binnen 72 uur na een risico. De kuur duurt 1 maand en wordt terugbetaald door het ziekenfonds. Meer info hier.

5. Hoeveel mensen in ons land hebben hiv?

Het cijfer wordt geschat op zo'n 19.000 mensen. In 2020 waren er 727 nieuwe hiv-diagnoses in België, dat betekent dat elke dag zo’n twee mensen te horen kregen dat ze met de ziekte moeten leven.

6. Wie heeft in ons land vooral hiv?

Vijf jaar geleden werden nieuwe diagnoses vooral bij homoseksuele mannen gesteld. De hiv-preventiepil PrEP zorgde ervoor dat de cijfers bij bepaalde risicogroepen, zoals mannen die seks hebben met mannen, daalden. Tegenwoordig zijn er ook steeds meer besmettingen bij hetero’s, die zich minder bewust zijn van de risico’s die onveilig vrijen met zich meebrengt. In ons land zijn er ongeveer evenveel mannen die seks hebben met mannen als heteroseksuele mannen en vrouwen die hiv hebben.

Het grootste deel van de nieuwe diagnoses in België vond in 2020 plaats bij 25-plussers. 78 procent van de hiv-diagnoses vond plaats bij mensen tussen 25 en 49 jaar. 19 procent van de hiv-diagnoses werd vastgesteld bij 50-plussers. 2 procent werd vastgesteld bij jongeren (15-19 jaar), 0,4 procent was jonger dan 15 jaar.

7. Is hiv dodelijk?

Nee. Hiv wordt niet meer als een dodelijke ziekte gezien, maar als een chronische aandoening. Sinds de introductie van antiretrovirale medicijnencocktails of aidsremmers, hebben mensen met hiv een vrijwel ­normale levensverwachting.

8. Hoe werken aidsremmers?

Met antiretrovirale therapie kan de virusreproductie worden stilgelegd. Deze hiv-remmers doen het aantal virusdeeltjes in het bloed sterk dalen, wat ervoor zorgt dat er geen nieuwe lichaamscellen meer geïnfecteerd worden. Zo wordt de overgang naar het aidsstadium afgeremd en bezwijken patiënten niet langer aan door aids gedefinieerde complicaties zoals een longontsteking.

9. Kan je nog seks hebben als je hiv hebt?

Ja. Dankzij hiv-remmers dalen de virusdeeltjes in het bloed na zes maanden zo sterk dat het virus niet meer kan worden doorgegeven, zelfs niet via seksueel contact zonder condoom. Je kan dus in principe seks hebben zonder condoom zonder iemand met hiv te besmetten, al wordt veilige seks zo veel mogelijk aangeraden.

Bij kussen en strelen is er geen enkel risico om hiv door te geven, bij onbeschermde orale seks is er minder risico dan bij onbeschermde vaginale of anale seks.

10. Kan je van hiv genezen?

Nee. In feite nestelt het virus zich in ons genetisch materiaal. Aidsremmers kunnen het hiv-virus levenslang onder controle houden, maar niet genezen: er zal altijd een kleine hoeveelheid restvirus in het lichaam aanwezig blijven.

