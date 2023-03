“10 kilo kwijt in 3 maanden dankzij Ozempic”, maar toen sloeg alles om. 3 Vlamingen over de afslankhype

Van pompjes tot pillen of één prik per maand: deze revolutio­nai­re behandelin­gen voor diabetes zijn er al of in volle ontwikke­ling

Maar liefst 500.000 mensen in ons land hebben officieel een vorm van diabetes, en in werkelijkheid ligt dat aantal nog een pak hoger. Moeten zij allemaal insuline inspuiten? Wat is dat hormoon precies? En wat mogen we in de toekomst verwachten op het vlak van behandeling? Wij polsten bij endocrinoloog prof. dr. Chantal Mathieu (UZ Leuven).