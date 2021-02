1 op de 8 meisjes kan zich geen menstruatieproducten veroorloven. Mutualiteit deelt gratis menstruatiecups uit

Menstruatiearmoede is wel degelijk een pijnpunt in ons land. Dat blijkt uit het Caritas-rapport van 2020. Daarin staat dat één op de acht meisjes tussen 12 en 25 jaar in menstruatiearmoede leeft en 5 procent van de meisjes heeft zelfs gespijbeld door een gebrekkige toegang tot menstruatieproducten.

Eerder klaagde seksuologe en Open Vld-politica Goedele Liekens de problematiek al aan op nina.be . Ze waarschuwt dat menstruatiearmoede een resem nadelige effecten kan hebben. “Sommige meisjes kunnen zich effectief niet de beste of niet genoeg producten veroorloven. En ja, dan moeten ze al eens thuisblijven van school. Of misschien vervangen ze hun tampon of maandverband niet genoeg, waardoor ze een gezondheidsrisico lopen. Het bezorgt hun ook een gevoel van schaamte en van taboe, en het heeft een impact op hun sociale leven en maatschappelijke emancipatie. Kijk maar naar de reclames van moderne tampons en maandverbanden: die leveren genoeg voorbeelden van hoe het leven van een vrouw beter wordt dankzij degelijke menstruatieproducten.”

Voordelen van een cup

Momenteel gebruikt slechts 8 procent van de jonge vrouwen in Vlaanderen een menstruatiecup. Toch heeft die enkele voordelen ten opzichte van een tampon of maandverband, klinkt het. “De menstruatiecup is eenvoudig in het gebruik en wordt niet gevoeld. Daarnaast is het grote voordeel dat de cup herbruikbaar is en daarom zorgt voor minder kosten en minder afval”, duidt Victoria Bracke, assistent gynaecologie aan het AZ Sint-Lucas. In tegenstelling tot maandverbanden kan één cup ruim 5 jaar meegaan.