1 op de 5 heeft een slechte adem. Twee tandartsen leggen uit hoe je er vanaf raakt: “Muntjes, kauwgom of tandpasta zijn er niet tegen opgewassen”

Goed Gevoel Fotograaf Lieve Blanc­quaert over haar atypische manier van vrouw-zijn: “Als ik kon kiezen zou ik terugkomen als man”

1 september In tv-programma ‘Let’s talk about sex’ reist topfotograaf en journalist Lieve Blancquaert de wereld rond om met mensen te praten over seksualiteit. Nu praten wij met haar, over de gezonde gewoontes die ze in stand houdt nu ze net 58 werd. Over fietsen, lezen en koken. Maar ook over vrouw-zijn vandaag de dag, het uitvliegen van haar kroost en waarom ze best een straatkat zou willen zijn. “Ik haak af als mensen mij proberen te bezitten.”