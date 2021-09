1 op de 10 vrouwen heeft PCOS. Redactrice Liesbeth (30) is één van hen en stelt prangende vragen aan een gynaecoloog

Lara (29) koos bewust voor een keizersne­de: “Men ging ervan uit dat ik mijn vagina wilde sparen”

20 september Vrouwen die zelf om een keizersnede vragen: in België is het de uitzondering, in andere delen van de wereld heel normaal. Lara* (29) zag een natuurlijke bevalling niet zitten, dus vroeg ze op voorhand om een keizersnede. Wij stelden haar en gynaecoloog Griet Vandenberghe de brandende vragen die het thema, dat nogal taboe is, opwekt. “In onze maatschappij worden beslissingen rond zwangerschap en opvoeding snel veroordeeld, meestal door andere vrouwen.”