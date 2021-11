1 op de 10 Belgische vrouwen blijft roken tijdens haar zwangerschap. De campagne ‘Rookvrije Start’ wil dat cijfer doen dalen

Roken is (levens)gevaarlijk. Zowel voor de mama als voor de ongeboren baby. Zo is er 77 procent meer kans op een buitenbaarmoederlijke zwangerschap en 80 procent meer kans op een vroeger loslaten van de placenta. Er is meer risico op een miskraam (32 procent hoger), doodgeboorte (47 procent hoger) en wiegendood (144 procent hoger).

Gezichtsafwijking

Als je baby daarvan gespaard blijft, houden de problemen voor hem of haar daar nog niet op. Zo heeft het kind van een rokende mama gemiddeld een lengte en hoofdje dat respectievelijk 0,45 centimeter en 0,27 centimeter kleiner is dan een 'normaal' kindje. Er is 58 tot 60 procent meer kans op ADHD, 55 procent meer kans op obesitas, 50 procent meer kans op gastroschisis (een afwijking aan het maagdarmstelsel), 35 procent meer kans op het syndroom van Tourette, ... Het kan zelfs zijn dat één of beide armen of benen van de baby zich niet volledig ontwikkelen (de kans daarop ligt 26 procent hoger) of dat er een gezichtsafwijking is (19 procent meer kans).