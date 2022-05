LIVE. Maakt regisseur Lukas Dhont (31) zijn favorietenrol voor de Gouden Palm waar? Aagje Vanthomme schat zijn kansen in vanuit Cannes

Belgische film 'Girl' dubbel bekroond in Cannes: Queer Palm 2018 én Victor Polster (15) is Beste Acteur

'Girl', het speelfilmdebuut van regisseur Lukas Dhont viel vrijdag in Cannes twee keer in de prijzen. In de nevencompetitie 'Un Certain Regard' werd acteur Victor Polster bekroond met de Prijs voor Beste Acteerprestatie voor zijn hoofdrol in de film. 'Girl', die het waargebeurde verhaal vertelt van een tiener die geboren is als jongen en ballerina wil worden, sleepte vanavond ook de Queer Palm 2018 in de wacht. De film ging op 12 mei in Cannes in wereldpremière en groeide er meteen uit tot een van de revelaties van het festival.

19 mei