Film Van pretpark naar de bioscoop: 'Haunted Mansion' vanaf volgende week in de zalen

Na het succes van de verschillende ‘Pirates of the Caribbean’-films en de recente bioscoophit ‘Jungle Cruise’, waagt Disney zich met ‘Haunted Mansion’ aan een volgende filmadaptatie van een geliefde pretparkattractie. Dit is de gloednieuwe trailer van Disney’s ‘Haunted Mansion’.