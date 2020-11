Zwarte acteur spant rechtszaak aan tegen Universal: “Ze hebben mij van de poster gehaald”

‘Couples Retreat’, een film uit 2009 met onder meer Vince Vaugh en Kristen Bell in de hoofdrollen, vertelt het verhaal van vier koppels die naar een luxueus resort trekken om aan hun relatie te werken. Faizon Love en z'n collega Kali Hawk vormen daarin het enige niet-blanke koppel. Op de filmposter die buiten de Verenigde Staten werd uitgebracht, waren zij echter weggehaald.

Het incident zorgde toen ook al voor controverse, maar Universal beloofde om de bewuste poster niet langer te gebruiken. Daarnaast kreeg Love als goedmakertje een hele reeks rollen in films en series aangeboden. Maar de acteur zegt dat hij recent ontdekte dat de poster wél nog gebruikt wordt in het buitenland, en bij een tweetalig publiek in de Verenigde Staten. Bovendien zou hij nooit de beloofde rollen gekregen hebben - wat hij nu beschouwt als een manier om hem stil te houden. Meer nog: z'n carrière zou na het incident bergaf gegaan zijn.

Rechtszaak

Daarom heeft Love dus een rechtszaak ingespannen tegen Universal. “Deze film was een kassucces voor Universal. Maar in plaats van mijn werk en mijn contract te eerbiedingen, koos de studio ervoor om mij onzichtbaar te maken voor miljarden bioscoopbezoekers wereldwijd.” In de documenten staat bovendien dat ook Vince Vaughn ingeschakeld werd om Love rustig te houden: “Hij ging zelfs zo ver dat hij meneer Love vertelde dat veel ophef maken over de poster niet goed zou zijn voor zijn carrière."

De acteur zegt dat hij een schadeloosstelling vraagt in naam van alle zwarte acteurs die ooit slecht behandeld zijn door de filmindustrie. “Ze hebben mij niet alleen financieel schade toegebracht, ze hebben me veel dieper gekwetst door mij af te schrijven omdat ik zwart ben. Ze hebben bovendien alle zwarte performers gekwetst door het racisme in de filmindustrie in stand te houden. Ik wil ervoor zorgen dat de toekomstige generaties geen racisme en whitewashing moeten verdragen, zoals ik.”

Universal wilde niet reageren.