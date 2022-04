Zo zouden de personages van ‘Encanto’ er in het echt uitzien

Film Leslie Grace over de opnames ‘Batgirl’: “Adil en Bilall zijn échte ‘Bat­man-nerds’”

De opnames van ‘Batgirl’, de superheldenfilm die geregisseerd wordt door onze landgenoten Adil El Arbi (33) en Bilall Fallah (36), zijn afgerond. Hoofdrolspeelster Leslie Grace (27) blikt in Variety terug op haar tijd op de set en verklapt of er al een vervolg in de maak is.

15 april