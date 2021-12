Zo ziet de jongste von Trapp uit ‘The Sound of Music’ er vandaag uit

FilmHet is 56 jaar geleden dat ‘The Sound of Music’ werd uitgebracht en veel van de castleden zien er, begrijpelijk, heel anders uit dan toen. Vooral het kindsterretje Kym Karath (63), die toen Gretl von Trapp speelde, is onherkenbaar.

‘The Sound of Music’-kindster Kym Karath is bijna zes decennia na de release van de film onherkenbaar in vergelijking met hoe ze toen op het beeld verscheen. Ze was ongeveer zes jaar oud toen ze het personage vertolkte, dat wordt verzorgd door gouvernante Maria, gespeeld door Julie Andrews (86). Samen met haar broers en zussen woonde het meisje in een huis in Oostenrijk.

De actrice, nu 63, verscheen in de hele film, onder andere tijdens de uitvoering van ‘Do-Re-Mi’ en in een scène waarin de von Trapp-kinderen van een boot in het water worden gegooid. Tijdens een reünie van de cast in 2005 werd bekend dat Kym toen niet kon zwemmen, wat voor ongerustheid zorgde op de set. Ze moest daarna uit het water worden gedragen. Na de rol van Gretl was Kym nog te zien in shows als de soap ‘All My Children’ en de sitcom ‘The Brady Bunch’.

Volledig scherm Kym Karath als Gretl von Trapp vooraan in het midden. © Kos

Karath nam later een pauze van acteren en studeerde af aan de Universiteit van Zuid-Californië, volgens het Britse blad The Sun. Kort daarna verhuisde Kym naar Parijs en werkte ze als model naast haar studie kunstgeschiedenis. Ze vond de liefde in Frankrijk en trouwde met haar eerste echtgenoot Phillippe L’Equilbec in 1983 toen ze 26 jaar oud was. Ze kregen samen een zoon in 1991, die Eric heet en nu 30 jaar oud is. Dat huwelijk hield geen stand en Kym trouwde opnieuw in mei 2016, met haar huidige echtgenoot Jeff Apple. Ze is medeoprichtster van de liefdadigheidsinstelling ‘Aurelia Foundation’, die mensen met speciale behoeften ondersteunt zodra ze de middelbare school verlaten.

Volledig scherm Kym Karath © David Livingston/Getty Images

De succesvolle film ‘The Sound of Music’ was een bewerking van de gelijknamige Rodgers and Hammerstein-musical, die zelf gebaseerd was op de memoires van de echte Maria von Trapp. Het verhaal, dat zich afspeelt tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog, volgt non in opleiding Maria die gouvernante wordt voor de kinderen van de gepensioneerde marineofficier kapitein von Trapp. Ze introduceert zowel muziek als liefde in de familie, wordt uiteindelijk verliefd op de vader van zeven en wordt later de stiefmoeder van de kinderen.

