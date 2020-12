Zo overtuigde George Clooney Julia Roberts om mee te spelen in ‘Ocean’s Eleven’: “Met een briefje van 20 dollar”

In de eerste twee ‘Ocean’s Eleven’-films speelt Julia Roberts Tess, de ex-vrouw van Danny Ocean, een rol voor George Clooney. Maar het had niet veel gescheeld of Julia had de rol zelfs niet overwogen. In die periode bevond ze zich namelijk op het hoogtepunt van haar carrière en verdiende ze ruim 20 miljoen dollar (16,6 miljoen euro) per film. En met een sterrencast als die van ‘Ocean’s Eleven’ was het budget daar niet bepaald op voorzien. Maar George Clooney wilde haar toch binnenhalen. “Ik kende haar toen niet", zegt hij in een interview met GQ. “ Ik had haar nog nooit ontmoet. Zij verdiende 20 miljoen dollar per film. En we hadden Brad Pitt en Matt Damon al overtuigd, en wilden ook dat Julia het zou doen. Dus maakte ik 20 dollar (16,6 euro) vast aan het scenario en stuurde dat naar haar, met een briefje: ‘Ik hoor dat je tegenwoordig 20 dollar per film krijgt.’”