Zo klonk oproep naar hulpdiensten na schietincident Baldwin: “We hebben onmiddellijk hulp nodig. Komaan!”

Is ‘Squid Game’ te geweldda­dig voor kinderen? En wat moet je doen als ouder? Me­dia-experte geeft antwoorden: “Praat erover”

19 oktober ‘Squid Game’ is de meest succesvolle Netflixserie ooit. In de serie proberen een aantal gelukzoekers een grote geldpot te winnen, maar daarvoor moeten ze spelletjes doorlopen waarbij ze op een gruwelijke manier om het leven kunnen komen. De serie is ook populair bij kinderen, maar is die niet te gewelddadig voor kinderen? En wat moet je doen als ouder? Professor Mediastudies van Universiteit Gent, Sofie Van Bauwel, legt het uit in onderstaande video's.