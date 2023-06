Zo klinkt populaire ‘The Little Mermaid’-song in 22 talen

Het is ongetwijfeld één van de bekendste en meest geliefde nummers uit het Disneyrepertoire: ‘Part of Your World’ uit de animatiefilm ‘The Little Mermaid’, geschreven door Alan Menken en Howard Ashman. In de nieuwe live-action-versie van het wereldbekende sprookje werd het nummer in een nieuw jasje gestoken en grandioos ingezongen door Halle Bailey. Maar Disney kon ook rekenen op talent vanuit andere hoeken van de wereld. Van Deens tot Italiaans, Slovaaks en Japans, in deze video hoor je het bekende en geliefde nummer uit ‘The Little Mermaid' in 22 verschillende talen.